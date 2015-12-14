Воронеж, 14 декабря, 2015, 11:58 — ИА Регнум. В Воронежской области 14 декабря стал днем траура по погибшим на пожаре в Новохоперском психоневрологическом интернате, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Сегодня, по указу губернатора, на всей территории области приспущены государственные флаги. Телеканалам региона и учреждениям культуры предложено отказаться от трансляции развлекательных программ и проведения увеселительных мероприятий.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, пожар в психоневрологическом интернате в селе Алферовка Новохоперского района Воронежской области в ночь на 13 декабря унес жизни 23 человек, еще 24 оказались в больницах.

По данным МЧС, в сгоревшем корпусе находились, в основном, маломобильные пациенты, и шансов самостоятельно покинуть здание у них не было: 18 человек буквально на руках вынесли сотрудницы интерната — четыре женщины — и спасатели.

Прокуратура начала проверки пожарной безопасности всех учреждений региона аналогичного профиля. Такое же поручение дал и глава региона. ГУ МЧС решило проверить пожарную безопасность всех соцобъектов с круглосуточным пребыванием людей.

По факту гибели людей возбуждено уголовное дело, в Воронежскую область прибыли следователи из Москвы. Следственные действия проводятся не только на месте ЧС, но и в департаменте соцзащиты региона и в ГУ МЧС области.

Сегодня, 14 декабря, депутат Госдумы РФ Алексей Журавлев призвал министра труда Максима Топилина и вице-премьера Ольгу Голодец уйти в отставку.