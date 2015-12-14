Каир, 14 декабря, 2015, 11:58 — ИА Регнум. Власти Египта завершили 14 декабря работу над предварительным отчетом о причинах крушения российского самолета, которое произошло 31 октября и унесло жизни всех 224 находившихся на борту пассажиров и членов экипажа, сообщает Reuters со ссылкой на министерство гражданской авиации страны.

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В заявлении говорится, что на данный момент следственным техническим комитетом не обнаружено никаких следов незаконной или террористической деятельности.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, самолет Airbus A321, летевший из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург, потерпел катастрофу 31 октября в небе над Египтом. На борту находились 224 человека (217 пассажиров, в том числе 24 ребёнка, и 7 членов экипажа), выживших нет.

17 ноября было официально объявлено о том, что причиной крушения самолёта стал теракт. Как доложил президенту России Владимиру Путину глава ФСБ Александр Бортников, на данный момент установлено, что на борту самолёта взорвалась самодельная бомба мощностью 1,5 кг в тротиловом эквиваленте. ФСБ России объявило награду в $50 млн за информацию о террористах.

Ответственность за катастрофу взяли на себя боевики террористической организации «Исламское государство».