Самара, 14 декабря, 2015, 11:53 — ИА Регнум. На сегодняшний день самая скандальная и обсуждаемая новость в Самаре — третий по счёту банкет на 350 персон в самом дорогом ресторане Самары по случаю дня рождения ставленника губернатора Николая Меркушкина — Олега Фурсова. И не потратил ли он на свои пышные празднества бюджетные средства? — сообщает корреспондент ИА REGNUM

Якоб Йорданс. Бобовый король (фрагмент). 1645

Вопросов у известных политиков и неравнодушных граждан к Фурсову много. Самые животрепещущие из них — почему он так долго празднует своё 50-летие, поскольку, согласно официальной информации, он родился 4 ноября 1965 года. И откуда у сити-менеджера Фурсова, имеющего доход 2,8 млн рублей в год, 10 млн рублей на такие масштабные торжества.

«В условиях кризиса и «жесточайшей экономии средств» сити-менеджер Олег Фурсов, назначенный на пост главы администрации Самары по инициативе губернатора Николая Меркушкина осенью прошлого года, решил с размахом отметить свой день рождения, — отмечает в своем блоге депутат Самарской губернской думы Михаил Матвеев. — Второе празднование было несколько недель назад в одном из самарских ресторанов, а третье запланировано с небывалым для кризисных времён размахом.

Будет ли Олег Фурсов отмечать свой день рождения четвёртый раз — пока не известно. Как сообщают источники, градоначальник решил погулять в самом дорогом отеле города — «Холидей инн» и с приглашением 350 (!) гостей. Правда злые языки уже отмечают, что невиданный размах празднования дня рождения вчерашнего клерка самарской администрации воспринимается приглашенными самарскими богачами чем-то сродни свадьбе Карандышева в «Бесприданнице».

По словам парламентария Матвеева, информация о скандальном размахе дня рождения господина Фурсова и о том, как он «швыряет деньгами», уже стала скандалом и активно обсуждается в коридорах администрации. Согласно официальной декларации, зарплата главы администрации Самары составляет 86 тыс. 500 рублей в месяц, в то же время, по оценкам источника в отеле «Холидей инн», где, как сообщается, Олег Фурсов снял под свой день рождения этаж, приём 350 гостей обходится заказчику минимум в 1 млн рублей, не считая культурной программы (по слухам — «Хор Турецкого»).

«По данным одного из приглашённых, общий бюджет мероприятия составляет — 2,5 млн рублей, — отмечает Матвеев. — Если верить официальной биографии, господин Фурсов никогда не имел бизнеса, занимая последние 20 лет чиновничьи должности среднего звена в администрации города и области, где курировал вопросы молодёжной политики, общественных организаций, религиозных конфессий и так далее.

Вершиной его карьеры стали два года работы министром труда и миграционной политики Самарской области, с должности которого он и был назначен сити-менеджером Самары. Согласно официальной декларации, господин Фурсов не имеет жены, а его доход в прошлом году составил 2,8 млн рублей. Источники в администрации Самары сообщают, что все предстоящие дни вместо подготовки ожидаемого (отмененного в последний момент) визита президента Путина в Самару чиновники самарской мэрии занимались подготовкой дня рождения своего начальника».

«Столь откровенной демонстрации размаха Самара не помнит давно, тем более со стороны чиновника. Даже проходившие в последние годы юбилеи крупных бизнесменов и многих более высокопоставленных чиновников проходили значительно скромнее, — комментирует депутат. — Мотивы внезапного приступа тщеславия самарского градоначальника, демонстративно игнорирующего указания президента РФ об умеренности поведения представителей власти в период кризиса до конца непонятны.

По мнению многих экспертов, подобная демонстрация неумеренности в кризис может дорого обойтись и самому самарскому градоначальнику, и продюссирующему его губернатору Меркушкину. Говорят, предвидя подобный оборот, многие приглашённые представители самарской элиты, уже ищут поводы для того, чтобы обосновать своё отсутствие на дне рождении пошедшего в разнос чиновника».

По информации самарского адвоката Андрея Соколова, в минувшую субботу, 12 декабря, «глава Самары О. Фурсов в 3-й раз с размахом отметил свой юбилей, собрав 350 гостей. Гуляли до ночи, Хор Турецкого, Д. Гурцкая и проч.».

Свою оценку событий дал и депутат Госдумы от Самарской области Александр Хинштейн. «По нашим оценкам, череда юбилеев обошлась мэру Самары Фурсову в 10 млн руб. До этого — он собрал банкет на 100 чел. в ресторане Хадсон., — живо откликнулся он в Twitter. — Я сознательно не пошёл на юбилей к Фурсову в субботу, так как считаю недопустимым в условиях кризиса закатывать чиновникам такие пиры. Надеюсь, МВД и прокуратура установят, откуда у мэра Самары 10 млн и не потратил ли он часом на свои корпоративы бюджетные средства?»

«Для справки: Глава Самары Олег Фурсов заработал в 2014 году 2,8 млн рублей. Ни дня не был в бизнесе: с юности на госслужбе. Жены нет. Откуда 10 млн? — сообщил Хинштейн. — Ещё один вопрос, который я намерен поставить перед правоохранителями: на каком основании десятки сотрудников мэрии Самары занимались подготовкой и сопровождением юбилея мэра. Встречи и проводы гостей, рассадка, сбор подарков. Муниципальные служащие в роли крепостных».

Вывод, который сделал депутат Госдумы: «Для мэра Самары президентские рекомендации — не указ!»

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