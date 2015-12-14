Москва, 14 декабря, 2015, 11:51 — ИА Регнум. Мы продолжаем цикл ''Успешные армяне России''. В предыдущих выпусках цикла можно ознакомиться с историями Армена Джигарханяна, Фрида Согояна и Николая Никогосяна. Очередной герой цикла — генерал-лейтенант ракетных войск России Владимир Чобанян. От детства до наших дней и о волнующих проблемах нашей действительности генерал поделился с ИА REGNUM.

Архив интервьюируемого Владимир Чобанян

''Я родился в селе Ходжабек Грузинской ССР. Мое детство совпало с самой жестокой и героической страницей советской власти — войной. Нас было 8 детей в семье. Помню, как с братьями и сестрами устанавливали очередь за крошками от разрезанного хлеба, получаемого по карточкам. Это было голодное время, и мы ждали наступления весны, чтобы появилась растительность, которую можно было кушать'', — вспоминает генерал.

Отец Чобаняна, раненый возвратившейся с войны, в 1943 году перевозит семью во второй город Армении — Ленинакан (ныне Гюмри).

В середине 50-х в Харьковское высшее авиационно-техническое военное училище Чобанян попал благодаря пропаганде. ''К нам в Ленинакан из училища приехали агитаторы. Нам рассказывали о конструкторе Микояне, что зажгло во мне желание туда поступить,-вспоминает генерал, отмечая, что никогда не жалел о своем жизненном выборе. ''Мы получали огромную по тем временам стипендию — 850 рублей (до хрущевской денежной реформы — ред.). После очень тяжелых лет у меня появилась экономическая свобода''. Окончив училище, Чобанян получил квалификацию инженер-механика ВВС.

''В 1959 году в СССР были созданы ракетные войска стратегического назначения, и весь наш выпуск в 1960 году отправили туда. Мы работали над первыми ракетными комплексами. Я попал в Махачкалу. Там в горах были огромные и крайне важные с оборонной точки зрения дивизионы. К нам даже приехал главнокомандующий ракетными войсками, маршал СССР Крылов! Тогда это была маршальская должность, а ныне ее занимает генерал-полковник. Вообще, должен отметить, что роль ракетных войск стратегического назначения сегодня несколько недооценивается'', — с горечью говорит Чобанян, долгие годы являвшийся заместителем начальника Академии ракетных войск стратегического назначения по учебной и научной работе.

''Наша академия, располагавшаяся в историческом здании екатерининской эпохи на Москворецкой набережной, сегодня подлежит переносу в Подмосковье. Кто-то, видимо, заинтересован в этих зданиях, — отмечает генерал. — Рядом строится парк, а что будет здесь — неясно. Тем временем наша академия готовит руководящий командный и инженерный состав ракетных войск стратегического назначения Российской Федерации. Сегодня, переводя академию в Подмосковье, Минобороны в некоторой степени лишает Академию возможности производить высококвалифицированные кадры. Уровень Академии резко упадет, так как многие преподаватели далеко не молодого возраста, наша ''махровая элита'' просто откажется ездить в такую даль в том случае, когда в Москве сотни учебных заведений, в которых они будут крайне востребованы. Академия обеднеет так же, как обеднела по той же причине Академия ВВС'', — говорит Чобанян, ныне занимающий должность старшего инспектора Академии.

Заслуженный деятель науки и техники России Чобанян болеет сердцем за будущее военного учебного заведения, которому посвятил свою жизнь.

На вопрос о разрешении Карабахского конфликта российский генерал-лейтенант говорит: ''Это больной вопрос, который беспокоит меня, как любого порядочного армянина, независимо от того, где он живет. В свете исторических событий 20-х годов прошлого века Армения потеряла свои земли. В конце XX века армянскому народу ценой большой крови и героизма удалось вернуть хотя бы какую-нибудь крошечную часть этих земель. И Баку рано или поздно будет вынужден смириться с этим. Как военный, заверяю, что военного решения этого конфликта быть не может. А в случае возобновления вооруженного конфликта, уверен, Азербайджан потеряет еще несколько районов и опять начнет кричать об армянской агрессии и ее поддержке со стороны России. Почему-то в Баку не любят вспоминать, каким образом большевики подарили Нахичевань и Карабах Азербайджану, искусственно появившемуся на политической карте мира в 1918 году''.

Внуки Владимира Чобаняна пошли по его стопам. Окончив академию ракетных войск, они посвятили жизнь служению России. ''Для меня большое счастье иметь таких наследников. Горжусь тем, что в годы их учебы в аспирантуре я ни разу им не помогал: как и я больше полувека назад, они в этом просто не нуждались''.

Гюмри, родной город Владимира Чобаняна, сегодня находится в крайне сложном социальном положении. Встреча ИА REGNUM с генералом состоялась 7 декабря 2015 года, в день 27 годовщины землетрясения, последствия которого второй город Армении ощущает по сей день. Уже который год ряд гражданских инициатив в Гюмри 7 декабря проводит акцию ''День позора'', в рамках которой представляются фотографии семей, вот уже почти 30 лет существующих в сложных условиях — в адаптированных под жилище гаражах и так называемых ''домиках''. Мы показали Владимиру Чобаняну несколько фотографий из этого цикла, что его крайне огорчило.

''Даже слезы наворачиваются, смотря на то, во что превратился Гюмри. Это кошмар. В этом виновато руководство Армении, которое следует сменить. Надо организовать молодежь, выйти на площадь и начать какие-то действия. Остановить того же Сержа Саргсяна и потребовать изменений. Народ во имя будущего обязан действовать и сформировать крайне жесткие требования к властям и выйти из аморфного состояния, в котором пребывает ныне''.

Владимир Чобанян внес большой вклад в основные направления развития образцов советской, а затем российской военной техники. Разработанные им эксплуатационные требования к вооружениям сегодня являются государственными стандартам.

Владимир Чобанян создал и возглавил Петровский научный центр по проблемам ракетно-космической техники. Генерал-лейтенант является автором более 250 научных работ, 7 изобретений, 4 монографий, 3 учебников, а также членом экспертного совета ВАК России по авиационной и ракетно-космической технике. За прошедшие годы подготовил более 50 докторов и кандидатов наук.

''Россия всегда давала мне силы жить и служить людям, которые меня окружают. И это делает меня счастливым'', — говорит генерал.