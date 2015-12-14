Москва, 14 декабря, 2015, 11:36 — ИА Регнум. Процесс чистки банковского сектора со стороны ЦБ не будет приостановлен в ближайшие месяцы. Об этом заявил корреспонденту ИА REGNUM 14 декабря ведущий аналитик MFX Broker Артем Звягильский, комментируя отзыв Банком России лицензий сразу у трех банков.

fast-images.ru Закрытие банков

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«ЦБ продолжает чистку банковского сектора страны и вряд ли этот процесс будет сколько-нибудь приостановлен или сокращен в ближайшие месяцы. Пока еще в России остается слишком много сомнительных банков, через которые возможны различные теневые операции, в том числе и по отмыванию нелегальных доходов и выводу капиталов за рубеж», — отметил эксперт.

Скорее всего, еще как минимум 20% всего сектора подвергнется сокращению до конца 2017 года, прогнозирует Звягильский: «В первую очередь опасаться отзыва нужно небольшим и средним банкам, объем активов которых не превышает 100 млрд рублей. Лишь в очень редких случаях Банк России позволяет отзывать лицензию у относительно крупной кредитной организации — как это было с Мастер-банком в 2013 году».

При этом надеяться на санацию приходится лишь очень немногим кредитным организациям, подчеркивает он: «Для этого у Банка России собственных ресурсов недостаточно, а привлекать для этого процесса другие, более здоровые банки, в нынешних условиях крайне проблематично», — заключил Звягильский.

Напомним, 14 декабря ЦБ отозвал лицензии на осуществление банковской деятельности ещё у трёх банков: «Дил-банка», банка «Ренессанс» и «Коммерческого банка развития». Ранее глава Сбербанка Герман Греф выступил с прогнозом о том, что 10% от ныне действующих банков могут подвергнуться отзыву лицензии до конца 2016 года.

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