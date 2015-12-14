Москва, 14 декабря, 2015, 10:23 — ИА Регнум. В современной России вопрос применения или отмены смертной казни является одним из самых обсуждаемых и злободневных. Значимость его во многом обусловлена тем, что оценку этого вида наказания дает еще и общественное сознание. И в настоящее время, особенно после теракта в Египте, в России всё чаще стали раздаваться голоса о возвращении института смертной казни для террористов. В целом, эта высшая мера наказания присутствует в законодательстве 68 стран, в их числе Японии, Индии, Китая, Саудовской Аравии и США. Об этом заявил доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Г.В. Плеханова Олег Глазунов, комментируя корреспонденту ИА REGNUM предложение главы СКР ввести в России смертную казнь.

www.rea.ru Доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Г.В. Плеханова Олег Глазунов

«В целом, вопрос о смертной казни был актуальным в той или иной степени на протяжении всего существования российского государства. В «Русской правде», сборнике правовых норм Древнеславянского государства, наказание смертью не было. Она была замена более привычной русскому законодательству системой денежных пеней. «Аче ли утнеть руку, и отпадеть рука или усохнеть или нога, или око, или нос утнеть, то полувирье 20 гривенъ, а тому за вѣкъ 10 гривенъ» (ст. 27 Пространной Правды). Проще говоря в дохристианской Руси смертная казнь практически не использовалась, поскольку эта мера была несвойственна мировоззрению русского народа, также как и жестокое отношение к преступнику вообще. Впервые нормы применения смертной казни были прописаны в 1398 году в Двинской уставной грамоте.

Впоследствии, при различных российских правителях применение смертной казни то вовсе отменялось, то снова восстанавливалось. Российские историки свидетельствуют, что где-то с середины ХV111 века, с момента царствования Елизаветы Петровны, наблюдается стремление к сокращению применения смертной казни. Практически первая половина Х1Х века, прошла бескровно, если не считать казни пяти декабристов. Но с момента зарождения революционного движения и роста террористической деятельности, царская власть ужесточила применение высшей меры наказания.

В ХХ веке советское правительство периодически то применяло, то отменила смертную казнь, как это было после Второй мировой войны, но через несколько лет снова восстановило. После окончания «холодной войны» Россия, стремясь войти в совет Европы, ратифицировала Протокол № 6 конвенции «О защите прав человека и основных свобод», который предусматривал установления моратория на применение смертной казни. Последний раз высшую меру наказания в России применяли в августе 1996 года против маньяка Сергея Головкина, жестоко убившего 11 мальчиков.

Таким образом, легко заметить, что проблема применения или отмены смертной казни была неотъемлемой частью развития российского государства. И сегодня дать однозначный ответ на этот вопрос достаточно сложно, именно поэтому тема отмены моратория обсуждается в обществе почти 15 лет.

Рассмотрим правомочность применения высшей меры наказания и начнём с анализа аргументов, выдвигаемых «за» и «против». Сначала аргументы «за». Во-первых, чувство справедливость требует, чтобы преступник, лишивший жизни другого человека, был за это наказан. Поскольку, институт смертной казни исторически возник из древнего принципа кровной мести: «око за око — зуб за зуб»: только уничтожив злодея, родственники жертвы считали инцидент исчерпанным.

Во-вторых, смертная казнь является достаточно эффективным методом к предотвращению серьезных преступлений; поэтому умышленные убийства должны караться лишением преступника жизни, дабы сдерживать других потенциальных злодеев от подобных поступков. При этом согласно научным исследованиям, использование высшей меры наказания имеет высокий превентивный показатель — страх преступника перед смертью порой заставляет его отказываться от противоправных деяний

Последователи этого аргумента считают, что даже если смертная казнь не остановит других преступников, то все равно для общество будет польза — одним жестоким убийцей станет меньше. Высшая мера наказания, несомненно, является сдерживающим механизмом против роста тяжких преступлений. И с этой точки зрения ее можно расценивать как инструмент защиты общества

С другой стороны как показали многочисленные научные исследования этого вопроса, преступник, совершая тяжкое деяние, рассчитывает что ему удастся избежать высшей меры, а значит в момент совершения преступления он не задумывается, осудят ли его на пожизненное лишение свободы или на смертную казнь. Кроме того, убийцы, знающие, что за многочисленные преступления их ждет смертная казнь, часто продолжают совершать новые преступления, поскольку им уже нечего терять. Поэтому, смертная казнь не имеет большого значения для террориста, поскольку он и так готов пожертвовать своей жизнью

У противников смертной казни также есть в арсенале ряд убедительных фактов. Во-первых, по их мнению, жизнь любого человека священна, неважно кто он — жестокий преступник или добропорядочный гражданин. Смертная казнь — это варварский и безнравственный акт

Другой аргумент против смертной казни заключается в следующем. Ни одно государство пока не создало идеальную правовую систему, работающую без ошибок. А это значит, порой общество подвергает смертной казни невиновного человека. Одного этот факта достаточно для того, чтобы отменить смертную казнь.

Следует признать, христианская церковь в России не однозначно относится к институту смертной казни. Как показывает обзор православной литературы за XIX — ХХ века, религиозных мыслителей выступающих «за» и «против» смертной казни было достаточно. Кроме того, в книге Чисел Ветхого Завета прямо написано: «Если кто ударит кого железным орудием так, что тот умрет, то он убийца: убийцу должно предать смерти; и если кто ударит кого из руки камнем, от которого можно умереть, так что тот умрет, то он убийца: убийцу должно предать смерти; или если деревянным орудием, от которого можно умереть, ударит из руки так, что тот умрет, то он убийца: убийцу должно предать смерти». Как мы видим и в религиозной культуре отношение к высшей мере наказания не однозначно.

Таковы основные аргументы «за» и «против» института смертной казни в российском обществе. Как мы видим проблема достаточно сложная. Даже социологические опросы среди жителей России не дают четкого и ясного ответа по этому вопросу.

Так, по данным «Левада-центра», около 45−50% процентов россиян выступают за введения смертной казни. Фонд «Общественного мнения» констатирует тот факт, что число граждан РФ, ратующих за возвращение высшей меры наказания за последнее время выросло до 60%. При этом число тех, кто выступает против введения смертной казни также выросло по сравнению с прошлыми показателями до 22%.

Вопрос об отмене моратория часто обсуждается на заседаниях Госдумы. Так с инициативой о возвращении высшей меры наказания выступили депутаты от фракции ЛДПР. По их мнению, отменить запрет на смертную казнь вполне возможно, поскольку европейские страны ведут враждебную политику по отношению к России. С ними солидарен лидер «Справедливой России» Сергей Миронов, которой также предложил вернуть высшую меру наказания за отдельные виды тяжких и особо тяжких преступлений.

Но, несмотря на общественное мнение, органы законодательной и исполнительной власти РФ посчитали, что отмена моратория на смертную казнь недопустима как по нравственным, так и юридическим соображениям. И пока Россия будет стремиться к налаживанию контактов с Европой, мораторий будет соблюдаться. Между тем в Уголовном кодексе РФ никаких изменений не произошло, там до сих пор присутствуют статьи, за нарушение которых предусмотрена высшая мера наказания. А это значит, юридически смертная казнь продолжает существовать», — высказал свое мнение Глазунов.

«Считаю, что смертная казнь должна быть введена частично, только за отдельные виды тяжких и особо тяжких преступлений. Поскольку вряд ли можно считать справедливым судебное решение, когда маньяк или террорист, убивший несколько десятков человеческих жизней, спокойно доживает свой век, пусть в полной изоляции от общества, но на полном обеспечении государства. При этом, около половины граждан России также полагают, что смертную казнь необходимо вернуть за следующие преступления: убийство, терроризм и распространение наркотиков. Только высшая мера — достойное наказание за подобные виды преступлений», — резюмировал эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, председатель Следственного комитета РФ (СКР) Александр Бастрыкин, выступая 9 декабря на заседании управления СК по Удмуртии, высказался за отмену моратория на смертную казнь для людей, осужденных по статье «Убийство». По его мнению, «людям, которые совершают тяжкие преступления, не место на земле».