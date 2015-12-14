Пекин, 14 декабря, 2015, 10:15 — ИА Регнум. Для обеспечения безопасности Второй всемирной интернет-конференции, которая пройдет с 16 по 18 декабря в г. Учжэнь, провинция Чжэцзян, власти КНР приняли решение о закрытие воздушного пространства в ряде городов Китая, пишет People.com.cn.

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Ограничение коснется городов Ханчжоу, Нинбо, Хучжоу, Цзясин, Шаосин и вступит в силу с 14 декабря. Снятие всех ограничений произойдет на следущий день после окончания мероприятия — 19 декабря. Под запрет на полеты попадают все воздушные судна, за исключением тех, что выполняют рейсовые полеты по заранее согласованному маршруту.

Вторая всемирная интернет-конференция — крупнейшее мероприятие сферы IT. В этом году конференцию посетят более 2 тыс. специалистов из 120 стран. На мероприятие приглашены главы лидирующих корпораций в сфере. По словам организаторов, свое участие подтвердили представители Google, Facebook, Baidu, Apple.

Мероприятие, организованное при активном содействии властей КНР, посетят главы государств, министры иностранных дел и главы правительств. Ожидается, что в этом году конференцию посетит Д. Медведев в рамках своего рабочего визита в Китай.