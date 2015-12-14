Барнаул, 14 декабря, 2015, 10:07 — ИА Регнум. В Алтайском крае пограничники задержали гражданина РФ, который пытался вывезти в соседнюю страну бирманского питона и нильского крокодила, предъявив на животных паспорта, предназначенные для кошек и собак. Об этом сообщается на сайте управления Россельхознадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай.

Цитата из м/ф «Волшебное кольцо». реж Леонид Носырев. 1979. СССР Бери ношу по себе, чтоб не падать при ходьбе!

По данным ведомства, мужчина перевозил экзотических животных из Омска в Казахстан. Как сам признался задержанный, рептилии предназначались для аттракционов на корпоративных вечерах.

«При документарном и физическом контроле специалистам отдела пограничного ветеринарного контроля на Государственной границе РФ и транспорте на питона и крокодила были предъявлены международные паспорта, предназначенные для кошек и собак, — говорится в сообщении. — Ветеринарный сертификат Таможенного союза формы № 1 на рептилий отсутствовал».

Пограничники не пустили груз на территорию соседней республики, в отношении владельца рептилий приняты меры административного воздействия.