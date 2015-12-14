Екатеринбург, 14 декабря, 2015, 09:16 — ИА Регнум. «По состоянию на 1 декабря 2015 года полностью выполнили целевой показатель 2015 года по расселяемой площади 15 субъектов РФ: Тюменская область, Тамбовская область, Ростовская область, Республика Марий Эл, Челябинская область, Сахалинская область, Карачаево-Черкесская Республика, Владимирская область, Камчатский край, Ямало-Ненецкий автономный округ, Свердловская область, Рязанская область, Курская область, Республика Мордовия и Новгородская область», — сообщает Фонд

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Государственная корпорация — Фонд содействия реформированию ЖКХ продолжает рассматривать реестры контрактов по программам переселения граждан из аварийного жилья. Так, правлением Фонда рассмотрены реестры контрактов и приняты решения о перечислении средств Башкирии, Республике Дагестан, Приморскому краю, а также Брянской, Ленинградской, Липецкой, Свердловской и Смоленской областям.

В соответствии с Порядком перечисления средств Фонда ЖКХ, финансирование субъектов РФ по программам переселения граждан из аварийного жилья осуществляется по мере заключения ими контрактов на приобретение жилых помещений в многоквартирных домах, на строительство многоквартирных домов, выкуп жилых помещений.

Фонд ЖКХ напоминает субъектам РФ о необходимости ускорить процедуру заключения контрактов на приобретение жилых помещений в многоквартирных домах, на строительство многоквартирных домов, выкуп жилых помещений и представить их в Фонд ЖКХ для рассмотрения и принятия решения о перечислении средств.