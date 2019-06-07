Краснодар, 14 декабря, 2015, 09:05 — ИА Регнум. В Краснодаре главное украшение новогодних торжеств — натуральную зеленую елку, сосну или пихту — горожане смогут приобрести на 50 ёлочных базарах, которые будут работать до самого Нового года. Как сообщили ИА REGNUM в городском управлении торговли и бытового обслуживании населения, торговые точки заработают в кубанской столице после 15 декабря во многих микрорайонах. Для создания новогодней атмосферы продавцы хвойных деревьев в обязательном порядке будут одеты в костюмы Деда Мороза и Снегурочки.

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Елки и сосны для продажи в Краснодар привезут, в том числе, из питомников Республики Коми, Пензенской, Кировской и Пермской областей. Ориентировочно пихта обойдется от 500 рублей за погонный метр, ель — от 600 руб./м за дерево размерами около 1,5 метра. По сравнению с прошлым годом цены на хвойные деревья немного поднялись. Ель и сосна в 2014 году стоила от 400−450 рублей за метр.

А 19 декабря в кубанскую столицу со всех муниципалитетов съедутся главные деды Морозы и Снегурочки. Новогодние волшебники со сказочными персонажами пройдут по улице Красной от здания Кубанского казачьего хора до Театральной площади. Со ступеней театра драмы они обратятся к жителям города и споют песню о Новогодней звезде. В этот же день начнёт работу новогодняя ярмарка.

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Главная городская елка откроется театрализованным представлением, в котором будут задействованы лучшие коллективы творческого объединения «Премьера». Горожанам расскажут историю про Снеговиков, принявших решение в преддверии Нового года подарить всему городу Волшебные звезды, прикосновение к которым исполняет самые сокровенные желания.

Также большое количество новогодних волшебников смогут лицезреть и жители Сочи. 26 декабря на Олимпийской набережной курорта состоится праздничный предновогодний забег. Принять участие в нем могут все желающие. Для этого необходимо иметь красный наряд, шапочку и, по желанию, бороду. Пробежать в костюме Деда Мороза можно будет 3, 5 или 10 километров вдоль берега моря по Имеретинской набережной от ее начала у Адлерского порта.

Напомним, в краевом центре с 18 декабря по 9 января во Дворце искусств «Премьера» пройдут 22 новогодних благотворительных театрализованных представления, которые смогут посетить более 55 тысяч юных краснодарцев. Всего в дни новогодних и рождественских праздников в Краснодаре планируется провести более 300 мероприятий, в которых примут участие более 100 тыс. горожан.