Киев, 14 декабря, 2015, 08:41 — ИА Регнум. Украинский телеканал ICTV выпустил репортаж, в котором сообщается, что на территории Донбасса брошенные дома грабят военнослужащие украинской армии, передает RT.

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Корреспонденты ICTV побывали в селе Водяное. В репортаже приводится интервью одной из жительниц села. Она рассказала, что украинские военные на её глазах вынесли из брошенного дома всё, что там было, даже батареи и посуду.

«Выносить стало нечего, остались целыми только наши дома на наших улицах. Они мне стали рассказывать, что вот этот соседний дом очень важен — они его два дня ломали. Они открыли этот гараж и обнаружили там почти новую шестерку «Мазду». Ну, в общем, через пару дней эта машина ушла, и больше мы её не видели», — сообщила женщина.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в октябре 2015 года в селе Пески (недалеко от Донецка, под контролем ВСУ) представители СММ ОБСЕ зафиксировали мародерство со стороны украинских солдат.

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17 августа в минобороны ДНР сообщили, что ряды ВСУ из-за проблем с мобилизацией пополняются заключенными колонии, расположенной в пгт. Вольнянск Запорожской области.

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