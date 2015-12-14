Москва, 14 декабря, 2015, 08:02 — ИА Регнум. Когда выяснилось, что президент Турции Реджеп Эрдоган дал приказ сбить российский самолёт, то для всех в России это стало неожиданностью. Ведь буквально еще вчера СМИ твердили о «великой российско-турецкой дружбе». И никто не хотел замечать резкого ухудшения отношений. Тем более доводить эту информацию до населения.

elconfidencial.com Митинг в Венесуэле

Такое же отсутствие честного прогноза и освещения событий в Бразилии, Аргентине, Венесуэле, Эквадоре вылилось за последние недели в «парад неожиданностей». Вот только неожиданным все это стало лишь для российской стороны.

6 декабря правящая партия Венесуэлы потерпела сокрушительное поражение на парламентских выборах. Сейчас квалифицированное большинство в парламенте этой страны составляет оппозиция. Вариант, что новый парламент инициирует импичмент президента Николаса Мадуро, вполне вероятен.

Многие российские СМИ утром 7 декабря назвали эти итоги «неожиданными». На самом деле, в той экономической ситуации, которая сложилась за последние годы в Венесуэле, когда люди были доведены до отчаянного положения, ждать иного не приходилось.

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Все статьи автора: Татьяна Полоскова