Берлин, 14 декабря, 2015, 07:52 — ИА Регнум. Германия с «пацифистской конституцией» редко ввязывается в боевые операции за рубежом. Исключение составляет участие в югославском конфликте в составе натовских сил KFOR (1999 г.) и ISAF в Афганистане (2001 г.).

pinterest.com Роммель Эрвин — немецкий генерал, командующий танковой армией «Африка» 1942 — 1943

Более привычный вариант для Берлина — «гуманитарные интервенции» под флагом ООН. Но как сказал Гераклит: «Все течет, все меняется». 4 декабря Бундестаг таки одобрил отправку 4−6 истребителей «Торнадо» на борьбу с «Исламским государством».

Голосовавшая против Левая партия критикует решение из-за его зыбкой правовой базы. Министр обороны Урсула фон дер Ляйен, как и глава МИД Вальтер Штайнмайер, опираются на 51 статью устава ООН («индивидуальная или коллективная самооборона») и резолюцию 2249 СБ ООН. Последняя разрешает «принять все необходимые меры в соответствии с международным правом» для искоренения ИГИЛ и «Джебхат ан-Нусры».

В резолюции нет указания на статью 7 устава ООН, легитимирующую применение насилия. Так что, она — такое же легальное обоснование для интервенции, как и резолюция 1973 по Ливии (о «бесполетной зоне») для свержения Каддафи в 2011 г. Бундесправительство ссылается еще на активированную Франсуа Олландом ст. 42.7 договора о ЕС («О солидарности»), ставя тем самым европейское право выше международного.

Каковы причины, побудившие правящую коалицию Бундестага примкнуть к союзникам?

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Все статьи автора: Камран Гасанов