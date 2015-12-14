Москва, 14 декабря, 2015, 07:36 — ИА Регнум. Осложнение отношений Москвы и Анкары вызвало многочисленные прогнозы, что Турция может разыграть некую антироссийскую партию на Северном Кавказе. Пытаясь просчитать такие сценарии, некоторые вспоминают о том, что в северокавказских республиках проживает несколько тюркских народов, и полагают, что турецкое руководство захочет использовать их в своих целях в случае длительного серьезного конфликта с Россией.

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Подобные ожидания, скорее всего, связаны с памятью о том, как в первые годы после распада СССР активность Турции на постсоветском пространстве включала в себя и усилия по консолидации всех тюркских народов, по пропаганде идеи политического и культурного единства тюрок Малой Азии, Кавказа и даже Сибири.

Однако в сегодняшних условиях вероятность того, что тюркская общественность Северного Кавказа будет хоть в чем-то политически ориентироваться на Анкару, скорее всего, равна нулю. По крайней мере, какой-либо поддержки Турции очень трудно ожидать от общественников и организаций, которые хорошо узнаваемы в своих регионах, имеют удачный опыт проведения заметных публичных акций.

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Все статьи автора: Константин Казенин