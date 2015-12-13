Москва, 13 декабря, 2015, 21:29 — ИА Регнум. 16 декабря 2015 года в 12:00 в пресс-центре ИА REGNUM состоится второе открытое заседание группы ученых, обратившихся к Президенту РФ с призывом о необходимости срочного изменения Климатической и Экологической доктрин Российской Федерации и введения моратория на исполнение Монреальского и Киотского протоколов.

Круглый стол будет посвящён итогам 21-й Конференции Сторон Рамочной Конвенции ООН об изменении климата, закончившейся одобрением проекта Парижского соглашения, содержащего принципы международного регулирования выбросов парниковых газов после 2020 года.

Адрес пресс-центра: Москва, Берсеневский пер., д. 2, стр. 1, БЦ «Красный Октябрь».

Регистрация гостей и аккредитация прессы проводится по электронной почте press-center@regnum.ru или телефону: +7(495) 645−80−75.

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