Киев, 13 декабря, 2015, 20:13 — ИА Регнум. Власти Украины покупают «голубое топливо» в странах ЕС в среднем по $250 за 1 тыс. кубометров. Об этом заявил в воскресенье, 13 декабря, премьер-министр страны Арсений Яценюк в программе «10 минут с премьер-министром».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Европейский газ

«Мы покупаем газ у европейских компаний по цене … в среднем по $250», — сказал глава украинского правительства.

Яценюк также добавил, что Украина сократила потребление газа на 25% и благодаря этому экономит $11 млн ежедневно.

«Каждый день мы потребляем газа на 25% меньше, чем в прошлом году, — уточнил глава правительства. — Это на $11 млн в день меньше».

Украина в рамках «зимнего пакета» возобновила закупки газа у РФ 12 октября, а после 25 ноября вновь прекратила их. За этот период украинская сторона суммарно перечислила «Газпрому» $542 млн предоплаты за «голубое топливо», эта сумма соответствует объему в 2,383 млрд куб. газа, пишут Вести.Ru.