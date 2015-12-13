Париж, 13 декабря, 2015, 19:45 — ИА Регнум. Фармацевтическая компания Sanofi (Франция) изобрела вакцину — Dengvaxia, которая поможет избавить население планеты от лихорадки денге. Федеральная комиссия Мексики по защите от санитарных рисков разрешила начать использование этой вакцины для лечения лиц в возрасте от 9 до 45 лет в районах, подверженных этому заболеванию, сообщает Las Orillas.

notwhow.ucoz.ru Москит, переносчик лихорадки

Эта вакцина снижает риск госпитализации на 80 процентов, а риск развития геморрагической формы заболевания на 93 процента, комментирует Positime. Лихорадка денге широко распространена в Таиланде, Индонезии, Китае, Малайзии, Японии, Вьетнаме, Мьянме, Сингапуре, Филиппинах, Индии, Мозамбике, Судане, Египте, Мексике, Гондурасе, Коста-Рике, Пуэрто-Рике, Панаме, Бразилии и др. Ежегодно этой болезнью заражается около 50 миллионов человек.

Передачу инфекции осуществляют комары. На сегодняшний день при заболевании классической формой лихорадки денге прогноз благоприятный, а при геморрагической форме смертность составляет около 50%.