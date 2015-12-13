Хохфильцен, Австрия, 13 декабря, 2015, 16:00 — ИА Регнум. Женская сборная Российской Федерации по биатлону стала девятой на эстафете во втором этапе Кубка мира в австрийском Хохфильцене. Эстафета прошла сегодня, 13 декабря.

sportizdorovie.ru Биатлон

За российскую сборную выступали: Анна Никулина, Екатерина Шумилова, Ольга Подчуфарова и Екатерина Юрлова.

Шумилова вполне уверена прошла первый этап. Но Никулина во время своей второй стрельбы использовала все дополнительные патроны, но все равно допустила один промах и пошла на штрафной круг.

По итогам гонки Шумилова призналась, что её ещё есть над чем поработать.

«Пришлось рисковать со старта, с первого места идти на максимальной скорости. На финише тоже пришлось ставить задачу на зубах держаться за норвежкой. Я сегодня неплохо стреляла, сделала все то, что нарабатывала. В целом, гонка получилась нормальная для меня, хотя есть моменты, над которыми стоит поработать», — оправдывается Шумилова.

Пьедестал почета заняли итальянки — 1-е место, немки — 2-е место и украинки на третьем.