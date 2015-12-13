Алферовка, Воронежская область, 13 декабря, 2015, 15:10 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин глубоко соболезнует родным и близким погибших в результате пожара в психоневрологическом интерната в Воронежской области и желает скорейшего выздоровления пострадавшим. Об этом 13 декабря сообщила пресс-служба Кремля.

wwalls.ru Траур

«Губернатор Воронежской области Алексей Гордеев, глава МЧС Владимир Пучков и заместитель Председателя Правительства Ольга Голодец доложили Владимиру Путину о пожаре в интернате, а также о предпринимаемых мерах по оказанию помощи пострадавшим и семьям погибших в результате происшествия. Глава государства информирован о начале следственных действий с целью выявления виновных в произошедшем», — говорится в сообщении."Владимир Путин выразил глубокие соболезнования родным и близким погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим в результате пожара», — также сообщила пресс-служба Кремля.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, пожар в ночь на 13 декабря в первом корпусе психоневрологического интерната в селе Алферовка Новохоперского района Воронежской области унес жизни 23 человек, еще 23 госпитализированы.

14 декабря в Воронежской области объявлен днем траура. Глава региона Алексей Гордеев высказал соболезнования родным погибших и пообещал принять эффективные меры для наказания виновных в трагедии.

Тем временем СКР возбудил уголовное дело по факту гибели людей на пожаре, обыски прошли в департаменте соцзащиты региона, а также в Новохоперском районе.

Прокуратура занялась проверкой состояния пожарной безопасности во всех социальных учреждениях региона аналогичного типа.

Добавим, что в Воронежскую область санитарным вертолетом вылетел глава МЧС Владимир Пучков.