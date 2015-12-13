Воронеж, 13 декабря, 2015, 14:06 — ИА Регнум. 14 декабря в Воронежской области объявлено днем траура по погибшим при пожаре в психоневрологическом интернате. Соответствующий указ подписал глава региона Алексей Гордеев, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе губернатора.

imenno.ru Траур

В тексте указа говорится, что 14 декабря на территории всей области будут приспущены флаги РФ. Учреждениям культуры и телекомпаниям, расположенным в регионе, будет предложено отменить в день траура развлекательные мероприятия и передачи.

Также в указе говорится о том, что правительство региона примет меры по оказанию помощи семьям погибших.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, пожар в психоневрологическом интернате в селе Алферовка Новохоперского района Воронежской области в ночь на 13 декабря унес жизни 23 человек, столько же находятся в больницах региона. По данным МЧС, в сгоревшем корпусе находились, в основном, маломобильные пациенты, и шансов самостоятельно покинуть здание у них не было.

По факту пожара возбуждено уголовное дело, расследование ведут воронежские и московские следователи. Свою проверку проводит прокуратура. Также в регионе проверяют все аналогичные социальные учреждения.

Глава региона Алексей Гордеев ранее обратился со словами соболезнования к родным погибших и пообещал принять все меры меры для объективного установления и расследования причин пожара, а также привлечения к строгой ответственности виновных.