Алферовка, Воронежская область, 13 декабря, 2015, 13:58 — ИА Регнум. Губернатор Воронежской области Алексей Гордеев выразил соболезнования родным погибших в результате пожара в психоневрологическом интернате пожаре в с. Алферовка Новохопёрского района. Текст обращения губернатора распространила его пресс-служба.

i126.ru Пожарные

«Уважаемые жители Воронежской области! 12 декабря 2015 года в психоневрологическом интернате в селе Алферовка Новохоперского муниципального района произошел пожар, в результате которого 23 человека погибли и 24 человека пострадали. Выражаю глубокие искренние соболезнования родным и близким погибших. Разделяю горе каждой семьи, потерявшей родственника в этой страшной трагедии, и скорблю вместе с вами. Это — наша общая беда. Горе шагнуло в дома многих жителей Воронежской области. Заверяю, что будут приняты самые эффективные меры для объективного установления и расследования причин пожара, а также привлечения к строгой ответственности виновных. Мы сделаем все возможное, чтобы подобные трагедии не повторились впредь. Все пострадавшие получат необходимую квалифицированную медицинскую помощь. Желаю им скорейшего выздоровления».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, пожар в психоневрологическом интернате в Воронежской области произошел в ночь на 13 декабря. Погибли 23 человека, столько же — в больницах региона. Воронежские и московские следователи совместно расследуют уголовное дело по факту пожара, уже прошли обыски в региональном департаменте соцзащиты.

В прокуратуре заявили о проверках всех аналогичных учреждений в регионе.