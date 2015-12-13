Алферовка, Воронежская область, 13 декабря, 2015, 13:39 — ИА Регнум. Состояние 18 пострадавших при пожаре в психоневрологическом интернате в Воронежской области оценивается медиками как среднетяжелое. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МЧС 13 декабря.

elec.mejdu.ru Воронежская областная больница №1

Трое пациентов психоневрологического диспансера доставлены в Воронежскую областную клиническую больницу № 1. 12 человек госпитализированы в Новохоперскую ЦРБ, при этом двое находятся в реанимационном отделении, семеро — в хирургическом, еще трое — в терапевтическом. Еще трое пациентов помещены в Грибановскую районную больницу, пятеро — в Борисоглебскую больницу.

Пациентов, не пострадавших при пожаре, принял Борисоглебский специальный дом интернат престарелых и инвалидов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ночь на 13 декабря крупный пожар произошел в психоневрологическом интернате в Новохоперском районе Воронежской области. Огонь уничтожил один из корпусов интерната, погибли 23 человека — тела 19 обнаружены на месте пожара.

СКР возбудило и расследует уголовное дело по факту гибели людей. В настоящее время проводится процедура опознания.

Обыски и выемка документов проводятся в департаменте соцзащиты региона, а также отделе надзорной деятельности МЧС по Новохоперскому району.