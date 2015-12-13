Калуга, 13 декабря, 2015, 13:28 — ИА Регнум. 472 дорожных происшествий с участием пешеходов, в которых 75 человек погибли и 421 получили ранения, произошло на территории Калужской области за 11 месяцев этого года. По вине самих пешеходов зарегистрировано 194 ДТП, сообщила 13 декабря корреспонденту ИА REGNUM официальный представитель УГИБДД калужского регионального управления МВД России Светлана Киселева.

gibdd.ru В Калуге зарегистрировано 205 наездов на пешеходов

По ее словам, на территории Калуги зарегистрировано 205 наездов на пешеходов, в которых 16 человек погибли, 198 человека получили ранения. По вине самих пешеходов произошло 70 ДТП, в которых 10 человек погибли, 64 человека получили ранения. В ходе надзора за дорожным движением сотрудниками Госавтоинспекции в декабре 2015 года выявлено 147 нарушений пешеходами и 88 нарушений водителями, которые не уступили дорогу пешеходам.

Так, вечером 2 декабря на 92 км автодороге М-3 «Украина» водитель, управляя автомобилем «Опель Астра», двигаясь со стороны Москвы в Калугу, совершил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть в неустановленном месте. В результате дорожно-транспортного происшествия 28-летний мужчина от полученных травм скончался на месте происшествия. В момент ДТП у пешехода отсутствовали световозвращающие элементы в одежде.

4 декабря в 07:30 на 166 км автодороги М-3 «Украина» водитель, управляя автомашиной ГАЗ-3302, двигаясь со стороны Москвы в Брянск, допустил наезд на двух пешеходов, переходивших проезжую часть в неустановленном месте. В результате происшествия один из пешеходов (35-летняя женщина) скончалась на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи. Известно, что на этом участке дороги проводились работы по капремонту трассы.

Вместе с тем, несмотря на сокращение общего количества дорожно-транспортных происшествий и пострадавших в них людей, у прокуратуры вызывает озабоченность число погибших пешеходов, которое по сравнению с аналогичным периодом 2014 года увеличилось на 12,7% и составило 63 человека. С участием пешеходов на пешеходных переходах произошло 186 ДТП (+16,3%), сообщил корреспонденту ИА REGNUM старший прокурор отдела прокуратуры Калужской области Денис Посыпкин.

В целях улучшения ситуации в настоящее время на перекрестках автомобильных дорог вблизи пешеходных переходов размещают системы автоматической фиксации административных правонарушений. Также, по мнению ГИБДД, действенным средством профилактики детского травматизма на дорогах является и действующий в регионе специализированный автобус «Школа дорожной безопасности», с помощью которого детей обучают основам дорожной грамотности.

В настоящее время органами прокуратуры области проводятся проверки исполнения органами местного самоуправления законодательства, регулирующего вопросы зимнего содержания автомобильных дорог, при наличии оснований будут приняты соответствующие меры реагирования.