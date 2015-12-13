Воронеж, 13 декабря, 2015, 11:12 — ИА Регнум. По факту гибели пациентом психоневрологического интерната в селе Алферовка Новохоперского района Воронежской области возбуждено уголовное дело. Об этом сегодня, 13 декабря, сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по Воронежской области.

lawcab.ru Уголовное дело

Сообщается, что уголовное дело по факту гибели 23 пациентов психоневрологического интерната в Воронежской области возбуждено по статье 109 УК РФ («причинение смерти по неосторожности двум и более людям»). Данная статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет.

Напомним, в ночь на 13 декабря произошел пожар в психоневрологическом интернате под Воронежем. В огне погибли 23 пациента медицинского учреждения. Никто их персонажа не погиб. Ранения получили 23 человека, семеро из них находятся в реанимации.

В настоящий момент на руинах здания психоневрологического интерната работают следователи-криминалисты, работники следственного отдела, а также аппарата регионального следственного управления, и эксперты областного бюро судмедэкспертизы. Идет выяснение причин возникновения пожара.