Алферовка, Воронежская область, 13 декабря, 2015, 11:12 — ИА Регнум. Уголовное дело по факту гибели 23 людей на пожаре в психоневрологическом интернате в селе Алферовка Новохоперского района Воронежской области, произошедшем в ночь на 13 декабря, возбуждено следственными органами — по части 3 статьи 109 УК РФ («причинение смерти по неосторожности, двум и более лицам»). Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по региону Елена Мануковская.

eao.sledcom.ru Уголовное дело

Пожар возник 12 декабря, около 23:00. Пожар удалось потушить около 03:00 13 декабря. Огонь уничтожил здание интерната. На момент пожара в помещениях находились 74 человека — в том числе 70 пациентов. В результате пожара погибли 23 человека, еще 23 госпитализированы.

Расследованием уголовного дела занимается следственная группа. По делу уже назначен ряд экспертиз, в том числе судебно-медицинские с целью установления точной причины смерти погибших, а также пожаро-техническая для выяснения причины возникновения пожара.

Между тем, как сообщил РИА Новости депутат Государственной думы РФ, представляющий Воронежскую область, Илья Костунов, недавно в интернате проводились противопожарные учения, которые, как показала ночная трагедия, оказались неэффективными.