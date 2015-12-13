Тбилиси, 13 декабря, 2015, 10:32 — ИА Регнум. Президент Грузии Георгий Маргвелашвили в рамках визита в Ашхабад 12 декабря встретился с первым вице-президентом Ирана Эсхаком Джахангири. По информации пресс-службы правительства Грузии, на встрече были рассмотрены вопросы двусторонних отношений, стоящие перед мировым сообществом вызовы, исходящие от ИГИЛ угрозы, а также грузино-российские отношения и ситуация на «оккупированных территориях».

aurelle.co Ашхабад

По заявлению Георгия Маргвелашвили, Грузия придает большое значение развитию добрососедских отношений с Ираном и углублению взаимовыгодных межгосударственных связей.

«Сегодня нам приходится действовать в очень интересной и одновременно очень турбулентной геополитической среде. Терроризм и, особенно, ISIS представляют величайший вызов для всего мирового сообщества. Наша цель — найти пути, которые обеспечат нашим народам лучшее будущее», — заявил президент Грузии.

Георгий Маргвелашвили назвал Иран важной страной в регионе, активизация взаимоотношений с которой в условиях отмены санкций очень интересна для Грузии и дает возможность осуществления новых инициатив.

Говоря об отношениях с Россией, президент Грузии подчеркнул, что «Москва, к сожалению, продолжает провокационную политику против Грузии», и еще раз заявил о необходимости введения международного мониторинга на «оккупированных» территориях.