Тбилиси, 13 декабря, 2015, 10:25 — ИА Регнум. США подарят Грузии два военных вертолета типа HUEY II стоимостью $18 608 036. По информации пресс-службы правительства Грузии, это часть предусмотренного властями Соединенных Штатов для Грузии гранта в размере $50 млн.

dostor.org HUEY II

Военные вертолеты грузинская сторона сможет использовать и для проведения спасательных операций. Министерство обороны Грузии получит их от США вместе с запасными частями и соответствующими печатными инструкциями в 2018 году. Американская сторона обеспечит и обучение грузинских пилотов управлению этими вертолетами.