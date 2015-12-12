Киев, 12 декабря, 2015, 20:34 — ИА Регнум. Губернатор Одесской области Михаил Саакашвили раскритиковал премьер-министра Украины Арсения Яценюка в эфире программы «Шустер LIVE», посетовав на низкий уровень жизни членов кабинета министров.

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«На 200 долларов, или 300 долларов нельзя жить ни одному министру, это не соответствует их образу жизни. То есть что мы? Мы в средних веках или что? Или ты монах должен быть, на воде и хлебе», — заявил экс-глава Грузии.

Саакашвили уверен: «Нормальный человек, профессионал, политик не может стать в Украине министром, потому что он умрет с голоду». «Это нормальное явление, я спрашиваю?», — вопрошает губернатор Одессы, приводя в качестве примера отставку министра инфраструктуры Андрея Пивоварского, который «покинул свой пост из-за того, что ему не хватает зарплаты».

Бывший президент Грузии возмущен экономической политикой Яценюка, которого всячески старается поддеть.

«Вчера правительство торжественно заявило, что рост ВВП в будущем году составит целых 2%, а при идеальном сценарии развития экономики через 25 лет мы выйдем на показатели Швейцарии. Швейцария в 5 раз меньше Украины, а это значит, что через 25 лет Украина будет все еще в 5 раз беднее на душу населения чем она», заявил глава Одессы.

По словам политика, «если завтра отогнать всех коррупционеров от кормушки, то уже через несколько лет Швейцария будет равняться на Украину, а не наоборот».