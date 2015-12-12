Ульяновск, 12 декабря, 2015, 16:30 — ИА Регнум. В Ульяновской области будет разработана стратегия новой урбанизации региона. Как сообщили ИА REGNUM в областном правительстве, об этом завил губернатор Сергей Морозов на совещании по развитию строительной сферы, которое провел министр строительства и ЖКХ РФ Михаил Мень.

Мауриц Корнелис Эшер. Вавилонская башня. 1928

Ульяновская область занимает лидирующие позиции в сфере жилищного строительства в Приволжском федеральном округе. Такие результаты стали возможны благодаря реализации целого ряда жилищных программ, а также разработке и утверждению правительством региона беспрецедентных мер поддержки строительной сферы в этом году.

С 2011 года по 2014 год в области построено и введено в эксплуатацию более 2,5 млн кв. м жилья. Планом 2015 года предусмотрено строительство 920 тыс. кв. м. По итогам 11 месяцев на территории Ульяновской области введено в эксплуатацию почти четыре тысячи жилых домов общей площадью 730,9 тыс. кв. м, что составляет 122% к уровню аналогичного периода прошлого года. Таким образом, по темпам ввода жилья к уровню прошлого года Ульяновская область находится на первом месте в ПФО, по показателю ввода в эксплуатацию жилых домов на тысячу человек — на втором месте.

«Не ошибусь, если скажу, что в течение последних лет строительная отрасль региона переживает настоящий бум. За 10 лет вводимая площадь выросла почти в 3,3 раза. В 2015 году мы планируем сдать 920 тыс. кв. м. жилья. Такие объемы не строились даже в советский период. С 2005 по 2013 годы — доля строительного комплекса в валовом региональном продукте Ульяновской области удвоилась. И это далеко не случайно. Жилищное строительство — важнейший драйвер для нашей экономики», — отметил губернатор.

Новый импульс развитию сферы должна обеспечить «Стратегия развития строительной отрасли Ульяновской области до 2030 года», разработать которую поручил Сергей Морозов. Об этом он говорил в своем послании Законодательному Собранию 8 декабря.

По словам губернатора, отдельное внимание будет уделено градостроительной политике в целом и стратегии новой урбанизации, цель которой сохранить историческое лицо региона и предложить комфортное пространство для жизни: «Сейчас город растет кусками — в одном месте — Аквамолл и новая набережная реки Свияги, в другом — микрорайон «Запад» и парк Маргелова. Здесь одно, тут другое. Нам нужна целостная картина развития областного центра и других крупных населенных пунктов, того же Димитровграда.

«Туристов привлекают не только крупные туристические объекты. Они являются обязательным, но недостаточным условием развития туриндустрии. Необходима еще полноценная городская среда со множеством «изюминок», которые создают неповторимый колорит, делают город интересным. Поэтому в рамках подготовки юбилея революции, а по решению Президента мы стали «регионом-агрегатором» всех событий в рамках этой даты, мы будем искать достойного партнера, который предложит архитектурную, компоновочную концепцию развития города», — отметил губернатор. В перспективном плане до 2025 года в регионе планируется реализовать 13 проектов комплексного освоения территорий в Ульяновске и Димитровграде с общим объёмом строительства жилья 2,4 млн кв. м. Также будут шесть проектов развития застроенных территорий со сносом около 100 ветхих домов и с последующим строительством до 2022 года жилья объемом более 400 тыс. кв. м.

Как отметил заместитель председателя правительства, министр строительства, ЖКК и транспорта Ульяновской области Александр Букин, в 2016 году развитие жилищного строительства будет вестись по нескольким направлениям, прежде всего, через реализацию федеральных и областных целевых программ и развития программ ипотечного кредитования.

Кроме того, на территории региона продолжится исполнение программ по обеспечению жильём молодых семей, граждан работающих в сельской местности, ветеранов Великой Отечественной войны, граждан переселяемых из аварийного жилья, детей — сирот. С осени 2015 года по инициативе главы региона Сергея Морозова в Ульяновской области реализуется программа «Губернаторская ипотека», участниками которой определены работники бюджетных учреждений. Для исполнения данной программы в 2016 году в региональном бюджете предусмотрено 48 млн рублей. Финансовые средства будут направлены на предоставление единовременных социальных выплат на погашение первоначального взноса при получении ипотечного кредита. Документом установлена процентная ставка для заемщика в первый год кредита 0% годовых, во второй — 5% годовых, в третий — 10% годовых, в четвертый и последующие года — в соответствии с условиями кредитного договора. Планируется, что программа будет действовать до 2017 года.

В 2016 году правительство Ульяновской области продолжит реализацию федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий», в рамках которой в следующем году планируется обеспечить жильём более 240 семей, из них 181 — молодые семьи и молодые специалисты. Также жильем будут обеспечены 242 жителя регионального центра из категории детей-сирот. На особом контроле находится программа «Жилье для российской семьи», по которой в регионе планируется построить более 351 тыс. кв. м жилья экономического класса.

На данный момент заявления на участие в программе подали более 900 семей, из них 223 уже заключили договоры долевого участия. В соответствии с программой правительством Ульяновской области, федеральным агентством финансирования жилищного строительства, ресурсоснабжающими организациями и застройщиками подписаны предварительные договоры купли-продажи и аренды объектов инженерно-технического обеспечения на 924 млн рублей.