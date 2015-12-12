Луганск, 12 декабря, 2015, 16:05 — ИА Регнум. В субботу, 12 декабря, в ЛНР был убит командир отдельного мотострелкового казачьего полка Народной милиции республики Павел Дремов, сообщают республиканские СМИ.

ИА REGNUM Павел Дремов

Официальных комментариев от властей ЛНР пока не последовало.

По информации СМИ, машина с Дремовым подорвалась на трассе Первомайск — Стаханов. Высказываются несколько версий — или же Дремов направлялся в Стаханов, где во Дворце культуры имени Горького якобы на собственную свадьбу, или же наоборот — возвращался с гуляний, которые продолжались с пятницы.

Пока лишь известно, что вместе с Дремовым был его водитель, которому удалось выжить. На месте событий работают силовики ЛНР.