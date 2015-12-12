Горно-Алтайск, 12 декабря, 2015, 12:41 — ИА Регнум. Депутаты Эл Курултая Республики Алтай согласовали назначение Эжера Ялбакова заместителем председателя правительства Республики Алтай, руководителем Единого аппарата главы республики и правительства. По данному вопросу проводилось тайное голосование, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе парламента. По итогам голосования за Ялбакова проголосовали 36 депутатов из 39.

Пресс-служба правительства Республики Алтай Эжер Ялбаков

Напомним, 27 ноября в республиканском кабмине произошли крупные кадровые перестановки. В частности, в отставку ушел 40-летний вице-премьер, руководитель аппарата Павел Пахаев. Вместо него исполняющим обязанности был назначен Эжер Ялбаков, до этого возглавлявший министерство культуры. В соответствии с законодательством, назначение зампредов правительства должно быть согласовано депутатами, в связи с чем глава региона Александр Бердников и внес соответствующий вопрос в повестку дня сессии.

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Эжер Ялбаков родился в Усть-Кане 1975 году, окончил Омскую высшую школу милиции. Работал в органах внутренних дел, прокуратуры, судебной системе. В 2005 году перешел в аппарат правительства Республики Алтай, где прошел путь от заместителя начальника государственно-правового управления до первого заместителя руководителя аппарата. В прошлом году назначен министром культуры Республики Алтай.