Чунцин, Китай, 12 декабря, 2015, 11:25 — ИА Регнум. В китайском городе Чуньцинь местный рыбак выловил гигантскую саламандру. Об этом сегодня, 12 декабря, сообщает Центральное телевидение Китайской Народной Республики.

J. Patrick Fischer Andrias davidianus

Сообщается, что длина саламандры составляет 1,4 метра, а вес превышает 50 килограммов. Ученые оценивают возраст этого земноводного в 200 лет.

Саламандра относится к виду Andrias davidianus. Этому виду уже более 180 млн лет, он считается одним из крупнейших и древнейших, сохранившихся до наших дней, земноводных.

Представителя данного вида местный рыбак поймал случайно в одной из закрытых карстовых пещер недалеко от города. Саламандра передана в Научно-исследовательский центр Чунцина для дальнейшего исследования.

Стоит отметить, что в Поднебесной гигантская саламандра считается чрезвычайно дорогим деликатесом, а также источником ингредиентов для средств народной медицины. Считается, что приготовленные из саламандры лекарства замедляют процесс старения. За последние 30 лет саламандр массово вылавливали в Китае, что привело к почти их полному исчезновению. Сейчас эти земноводные находятся под охраной правительства.