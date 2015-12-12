В Китае выловили 200-летнюю саламандру редкого вида
Чунцин, Китай, 12 декабря, 2015, 11:25 — ИА Регнум. В китайском городе Чуньцинь местный рыбак выловил гигантскую саламандру. Об этом сегодня, 12 декабря, сообщает Центральное телевидение Китайской Народной Республики.
Сообщается, что длина саламандры составляет 1,4 метра, а вес превышает 50 килограммов. Ученые оценивают возраст этого земноводного в 200 лет.
Саламандра относится к виду Andrias davidianus. Этому виду уже более 180 млн лет, он считается одним из крупнейших и древнейших, сохранившихся до наших дней, земноводных.
Представителя данного вида местный рыбак поймал случайно в одной из закрытых карстовых пещер недалеко от города. Саламандра передана в Научно-исследовательский центр Чунцина для дальнейшего исследования.
Стоит отметить, что в Поднебесной гигантская саламандра считается чрезвычайно дорогим деликатесом, а также источником ингредиентов для средств народной медицины. Считается, что приготовленные из саламандры лекарства замедляют процесс старения. За последние 30 лет саламандр массово вылавливали в Китае, что привело к почти их полному исчезновению. Сейчас эти земноводные находятся под охраной правительства.