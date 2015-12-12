Париж, 12 декабря, 2015, 08:46 — ИА Регнум. В Париже сегодня, 12 декабря, пройдет жеребьевка финальной части чемпионата Европы по футболу 2016 года. Об этом сегодня сообщает AFP.

lokoinfo.ru Жеребьевка финальной части чемпионата Европы по футболу 2016 года.

Торжественная церемония пройдет во Дворце конгрессов на северо-западе французской столицы. Жеребьевка начнется в 20:00 по московскому времени. 24 национальные сборные, пробившиеся в финальную часть Евро-2016 будут распределены по шести квартетам, откуда в плей-офф выйдут по две сильнейшие сборные, а также четыре лучшие команды, занявшие третьи места.

Церемонию жеребьевки проведут: чемпион мира 1998 года в составе сборной Франции защитник Биксант Лизаразю и чемпион Европы-1988 в составе сборной Нидерландов полузащитник Руд Гуллит. Ассистировать им будут: германец Оливер Бирхофф, француз Давид Трезеге, грек Ангелос Харистеас, забивавшие решающие мячи в финалах Евро 1996, 2000 и 2004 годов соответственно, а также тренер действующих чемпионов Европы испанцев Висенте дель Боске и автор знаменитого способа исполнения пенальти Антонин Паненка, принесший золото сборной Чехословакии в 1976 году.

Сама жеребьевка начнется с распределений команд из первой корзины, куда попали Франция, Испания, Германия, Англия, Португалия и Бельгия. Французы на правах хозяев будут определены в группу, А на первую строчку.

Затем свои группы узнают сборные из четвертой корзины, в которой находятся новички финальной стадии — Исландия, Уэльс, Албания и Северная Ирландия, а также Турция и Ирландия. Потом последует третья корзина в которую попали Чехия, Швеция, Польша, Румыния, Словакия и Венгрия.

В завершение будет определена группа для сборных из второй корзины, куда попала и российская национальная сборная. Уже известно, что Россия точно не сыграет с командами Украины, Италии, Швейцарии, Австрии и Хорватии.