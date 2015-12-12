В Париже сегодня пройдет жеребьевка финальной стадии Евро-2016
Париж, 12 декабря, 2015, 08:46 — ИА Регнум. В Париже сегодня, 12 декабря, пройдет жеребьевка финальной части чемпионата Европы по футболу 2016 года. Об этом сегодня сообщает AFP.
Торжественная церемония пройдет во Дворце конгрессов на северо-западе французской столицы. Жеребьевка начнется в 20:00 по московскому времени. 24 национальные сборные, пробившиеся в финальную часть Евро-2016 будут распределены по шести квартетам, откуда в плей-офф выйдут по две сильнейшие сборные, а также четыре лучшие команды, занявшие третьи места.
Церемонию жеребьевки проведут: чемпион мира 1998 года в составе сборной Франции защитник Биксант Лизаразю и чемпион Европы-1988 в составе сборной Нидерландов полузащитник Руд Гуллит. Ассистировать им будут: германец Оливер Бирхофф, француз Давид Трезеге, грек Ангелос Харистеас, забивавшие решающие мячи в финалах Евро 1996, 2000 и 2004 годов соответственно, а также тренер действующих чемпионов Европы испанцев Висенте дель Боске и автор знаменитого способа исполнения пенальти Антонин Паненка, принесший золото сборной Чехословакии в 1976 году.
Сама жеребьевка начнется с распределений команд из первой корзины, куда попали Франция, Испания, Германия, Англия, Португалия и Бельгия. Французы на правах хозяев будут определены в группу, А на первую строчку.
Затем свои группы узнают сборные из четвертой корзины, в которой находятся новички финальной стадии — Исландия, Уэльс, Албания и Северная Ирландия, а также Турция и Ирландия. Потом последует третья корзина в которую попали Чехия, Швеция, Польша, Румыния, Словакия и Венгрия.
В завершение будет определена группа для сборных из второй корзины, куда попала и российская национальная сборная. Уже известно, что Россия точно не сыграет с командами Украины, Италии, Швейцарии, Австрии и Хорватии.