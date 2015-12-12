Минск, 12 декабря, 2015, 04:58 — ИА Регнум. «Наш проект соединяет два интеграционных объединения — Евразийский экономический союз и Европейский союз. Также он будет мостом между Китайско-белорусским индустриальным парком «Великий камень», свободной экономической зоной «Каунас» и портом Клайпеды», — заявил 11 декабря генеральный представитель представительства «Чайна Мерчантс Групп» в районах Средней Азии и Прибалтики Ху Чжэн на торжественной церемонии начала строительства торгово-логистического субпарка в Китайско-белорусском индустриальном парке «Великий камень».

realt.by Проект Китайско-белорусского индустриального парка «Великий камень»

Ху Чжэн сообщил, что субпарк заработает в 2017 году. Инвестиции в проект составят $500 млн, общая площадь субпарка составит 1 квадратный километр. «Наш проект является самым первым, который начинает строиться на территории парка «Великий камень», и самым крупным среди всех резидентов. Предполагается, что его строительство завершится раньше всех», — сказал генеральный представитель представительства «Чайна Мерчантс Групп».

В свою очередь замглавы Администрации президента Белоруссии Николай Снопков сообщил, что инвестиционный климат в КБИП «Великий камень» будет улучшен. Госинформагентство БелТА приводит заявление чиновника: «Компания «Чайна Мерчантс Групп» пришла в Белоруссию не просто так — она пришла со стратегией «2−2-3−4», где 2 — это две страны (Белоруссия и Литва), 2 — это две интеграции (Евразийский экономический союз и Европейский союз), 3 — направления пути (сухопутный, морской и воздушный), 4 — это объединение четырех стихий в едином центре — Минске».

Как сообщало ИА REGNUM, низкие темпы строительства КБИП «Великий камень» неоднократно вызывали гнев Александра Лукашенко. Тем временем в борьбу за китайский транзит включился Клайпедский порт, обслуживающий самый дешевый вид транспорта — морской.