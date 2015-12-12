Минск, 12 декабря, 2015, 03:56 — ИА Регнум. Власти Белоруссии не готовы подписать с ЕС соглашения об упрощении визового режима и реадмиссии. Об этом 10 декабря заявила замминистра иностранных дел Белоруссии Елена Купчина.

mfa.gov.by Встреча замминистра иностранных дел Белоруссии Елены Купчиной с делегацией Европейского союза

В МИД Белоруссии 9 декабря состоялись переговоры делегации ЕС, по итогам которых замуправляющего директора по делам Европы и Средней Азии, директор департамента России, «Восточного партнерства», Средней Азии, регионального сотрудничества и ОБСЕ Европейской службы внешних действий Гуннар Виганд заявил: «Переговоры по упрощению визового режима проведены хорошо. Фактически могу сказать, что текст этого документа готов к дальнейшему подписанию, как и соглашение по реадмиссии».

Заявление было сделано Вигандом после переговоров, в которых участвовала и Купчина, которая на следующий день выступила с опровержением, заявив РИА «Новости»: «Это их видение ситуации. Для нас эта информация была достаточно удивительной».

По словам Купчиной, официальный Минск не готов к подписанию с ЕС ни соглашения об упрощении визового режима, ни соглашения о реадмиссии. Она отметила: «Соглашение о реадмисии, которое идет пакетом с соглашением об облегчении визового режима, также имеет ряд вопросов. Нам не предоставлен переходный период для имплементации положений соглашения, а он нам необходим, так как у нас попросту нет достаточной инфраструктуры для содержания граждан третьих стран, подлежащих реадмиссии».

Как сообщало ИА REGNUM, визы ЕС обходятся гражданам Белоруссии дороже, чем гражданам РФ, что не снижает настойчивости белорусов в их получении. Среди белорусов популярен шопинг за границей и наиболее привлекательна в этом отношении Польша, где значительно дешевле продукты питания и бытовая техника.

Вместе с тем Евросоюз применяет визовые ограничения в отношении чиновников и бизнесменов Белоруссии, обвиняемых в систематических, грубых и массовых нарушениях прав человека. В частности, под санкциями находятся Александр Лукашенко и его старшие сыновья. По февраль действие санкций временно приостановлено, что позволило некоторым белорусских «невъездным» сделать турне по странам Евросоюза.