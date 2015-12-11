Москва, 12 декабря, 2015, 01:13 — ИА Регнум. Актёр Игорь Кашинцев будет похоронен на Головинском кладбище в Москве в понедельник, 14 декабря, передаёт радиостанция «Говорит Москва».

ТАСС Игорь Константинович Кашинцев

Прощание с народным артистом состоится в этот же день в театре имени Маяковского, где Игорь Кашинцев работал последние 22 года.

Как сообщало ИА REGNUM, известный актер театра и кино, народный артист России Игорь Кашинцев скончался 11 декабря в Москве на 84-м году жизни.

Кашинцев родился 17 июня 1932 года в Москве. Его актёрская карьера началась в 1963 году с роли в фильме «Герр Иван» производства ГДР.

В советском кинематографе Кашинцев запомнился как мастер эпизода и вторых ролей, создав множество ярких образов второго плана. В 1981 году ему было присвоено звание Заслуженного артиста СССР, в 2003 году — народного артиста России. Кашинцев снялся в более чем 120 фильмах.