Чебоксары, 12 декабря, 2015, 09:48 — ИА Регнум. Борьба с ДАИШ по всем фронтам

ИА REGNUM Поколение

В информационной повестке Чувашии стали чаще освещать события, касающиеся войны в Сирии и антитурецких настроений. В федеральной прессе со ссылкой на муфтия Москвы, Центрального региона и Чувашии Альбира Крганова появилась информация о том, что московский муфтият совместно с Общественной палатой откроют единый мусульманский общественный фронт по борьбе с ДАИШ. Основные направления работы новой структуры — мониторинг ситуации в образовательных учреждениях, профилактическая работа и просветительская деятельность общественных, научных и религиозных деятелей с прихожанами.

Между тем, международный терроризм стал одной из основных тем на конференции чувашских единороссов, где обсуждались задачи на предстоящий выборный период. Международная тематика поднималась и на прошедшей сессии Госсовета. На этой неделе также была предпринята попытка со стороны протурецких СМИ поднять скандал в связи с депортацией научного сотрудника одного из вузов Турции и привязать это событие к антитурецкой российской кампании. Точку поставил суд, установивший, что иностранец находился на территории Чувашии с нарушением миграционного законодательства: официально гражданин прибыл в Россию для установления «научно-технических связей», фактически же проходил обучение в одном из вузов республики, где изучал русский язык, что не было предусмотрено целями выданной визы.

Напомним, ранее Духовное управление мусульман Чувашии заявило о прекращении сотрудничества с исламскими организациями Турции, Чебоксары в одностороннем порядке расторгли соглашение о побратимстве с Анталией.

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Бюджет с «драчкой» и «чёрный нал» депутатов

Сюрпризы в виде откровений преподнесла очередная сессия Госсовета, где принимали во втором чтении бюджет-2016 и скорректировали текущий. Дискуссии развернулись более эмоциональные, чем при обсуждении финансового документа в первом чтении. Участники не гнушались даже публично использовать разговорный жаргон — «нас понесло», «драчка», «блин», «пришёл давить» на депутатов. Дошло до того, что «сидящих в зале» депутатов-руководителей обвинили в работе «по чёрному налу» — имена при этом не назывались.

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Депутатские протесты

Два депутата оказались в центре информационного внимания. Лидера фракции коммунистов в Госсовете республики Дмитрия Евсеева полиция привлекла к административной ответственности за нарушение порядка проведения митинга дальнобойщиков. Сам депутат сообщил, что дело «шито белыми нитками», нарушений не было, а протокол возник из-за противоречий норм регионального закона о митингах положениям федерального закона. И готов дойти до Конституционного суда, если понадобится. А депутат горсобрания Чебоксар Александр Андреев добровольно сложил полномочия председателя постоянной комиссии по градостроительству, заявив, что на него «оказывали сильное давление», и в ответ на ультиматум вышел из партии «Единая Россия».

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Политконференции

Региональные конференции на этой неделе провели единороссы и члены Общероссийского народного фронта. Конференция единороссов прошла без вопросов и дискуссий. Доклад лидера чувашских единороссов, вице-спикера Госсовета Николая Малова о подготовке к выборам-2016 занял менее 15 минут и пестрил цитатами из послания Владимира Путина. О ситуации в самой республике и задачах на будущий год было сказано минимально. Кроме того, на конференции в рамках ежегодной ротации из состава регионального политсовета партии были исключены пятеро человек, в числе которых — Анатолий Князев, которого в прошлом году лишили должностей вице-спикера Госсовета и руководителя фракции единороссов."Фронтовики» подвели итоги мониторинга исполнения «майских» указов президента Владимира Путина и рассказали о нарушениях при проведении государственных, муниципальных закупок — есть аукционы, которые были отменены после вмешательства членов регионального отделения ОНФ.

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Отрейтинговались

На этой неделе опубликованы итоги нескольких рейтингов. В рейтинге влияния глав регионов, представленном Агентством политических и экономических коммуникаций (АПЭК) руководитель Чувашии Михаил Игнатьев в ноябре потерял 4 позиции, переместившись с 34 места на 38.

Рейтинговое агентство Moody's подтвердило рейтинг Чувашии («Ba3»), но прогноз также дан «негативный». В рейтинге туристической привлекательности республика заняла 57 место среди 85 регионов, в Национальном рейтинге прозрачности закупок Чувашия вошла в третью, предпоследнюю группу (базовая прозрачность), заняв 60 место. В рейтинге российских регионов, составленном журналом «Профиль», по уровню жизни населения Чувашия заняла 69 место, по экономическому развитию — 70 место.

Чувашия была выделена также в двух мониторингах в сфере здравоохранения. Общероссийский народный фронт распространил информацию о том, что годовой доход главврачей в Чувашии — один из самых высоких стране: до 5 млн рублей. Параллельно Росздравнадзор распространил информацию о том, что в 10 регионах, включая Чувашию, выявлено наибольшее число нарушений по итогам проверок эффективности использования медоборудования.

Вернуть батареи

На концерне «Тракторные заводы», где заводы работают не на полную мощь, падает производство тракторов и комбайнов, рабочие часы у рабочих периодически сокращаются, вспомнили опыт бывшего директора Чебоксарского агрегатного завода Олега Волкова и запустили в производство радиаторы. На этой неделе пресс-служба концерна распространила заявление о том, что руководство ЧАЗ, входящего в КТЗ, в рамках программы импортозамещения «приняло решение вернуться на рынок отопительной продукции», напоминая, что «еще несколько лет назад ЧАЗ являлся одним из основных российских поставщиков отопительной продукции».

Медведь-патриот и выставка в автобусе

Необычные инициативы предложили два города республики. В Чебоксарах появилась скульптура бурого медведя, сделанная из веток с основой из металлического каркаса. Медведь выполнен практически в натуральную величину, композицию дополняет шарф цветов российского триколора. На местном форуме скульптуру прозвали «медведь-патриот», другие склоняются к мнению, что он появился для агитации партии власти. А в Канаше народные умельцы организовали передвижную выставку в автобусе, экспозицию составили игрушки, панно, прихватки, новогодние поделки, детские рисунки.