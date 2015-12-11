Буэнос-Айрес, 12 декабря, 2015, 00:07 — ИА Регнум. Президент Аргентины Маурисио Макри официально вступил в должность 10 декабря. Уже на следующий день правительство Макри официально заявило, что скандальному делу о гибели прокурора Альберто Нисмана будет дан новый ход. Кроме этого, судебными инстанциями запрещен выезд из страны Амадо Буду, который был вице-президентом в период нахождения у власти Кристины Киршнер. Его подозревают в коррупции, сообщает Clarin.

youtube.com Скелет в шкафу

15 января 2015 года прокурор Нисман, который расследовал дело о взрыве в Буэнос-Айресе здания еврейского культурного центра АМИА, подал иск в суд на президента Аргентины Кристину Киршнер и министра иностранных дел Аргентины Эктора Тимермана. Суть претензий состояла в том, что, по мнению Нисмана, президент страны и глава внешнеполитического ведомства Аргентины пытались объявить невиновной группу иранских террористов, убивших десятки человек 18 июля 1994 года в еврейском культурном центре Буэнос-Айреса в обмен на выгодные экономические контракты с Ираном.

А 19 января 2015 года, когда он должен был выступить в Федеральной судебной палате, прокурор Нисман был найден мёртвым в своей квартире в престижном районе Буэнос-Айреса Пуэрто Мадеро. Официальной версией гибели Нисмана правоохранительные органы сначала называли самоубийство. Но позднее была озвучена версия насильственной смерти. Гибель прокурора вызвала массовые акции протеста, участники которых считали заказчиком преступления Кристину Киршнер. Однако, ей удалось избежать тогда серьезных последствий. И вот Маурисио Макри намерен вновь начать расследование обстоятельств гибели прокурора.

Что касается Амадо Буду, то даже в период нахождения у власти, он неоднократно становился фигурантом журналистских расследований. К нему имели претензии и правоохранительные органы.