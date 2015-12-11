Кабул, 11 декабря, 2015, 22:55 — ИА Регнум. Во время нападения талибов на центр Кабула погиб испанский полицейский, который охранял посольство своей страны в столице Афганистана. Об этом сегодня, 11 декабря, заявил премьер-министр Испании Мариано Рахой, передает агентство ЭФЭ.

lainformacion.com Рядом с посольством.

Рахой пояснил, что мишенью атаки талибов был расположенный рядом с посольством отель, в котором останавливаются иностранцы.

Напомним, ранее сегодня сообщилось, что мощный взрыв произошел в центре Кабула, затем была слышна стрельба. Ответственность за нападение взяла на себя террористическая группировка «Талибан».

Обстановка в Афганистане существенно ухудшилась с начала 2015 года. Террористическое движение «Талибан» захватило сельские районы страны, а также ряд крупных городов, в том числе Кундуз на севере Афганистана.

В то же время в Афганистане появились следы деятельности террористической группировки «Исламское государство». Вскоре стало известно, что две группировки враждуют между собой.