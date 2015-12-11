Гавана, 11 декабря, 2015, 22:32 — ИА Регнум. Сохранятся ли после прихода к власти в парламенте Венесуэлы оппозиции выгодные поставки нефти на Кубу в обмен на кубинских специалистов, в первую очередь медиков? Этот вопрос жизненно важен для Острова Свободы.

Rod Waddington Уличный арт. Гавана

Ряд экспертов, как сообщает ABC Internacional, уверен, что без венесуэльской помощи экономика Кубы рухнет. Эксперты не исключают, что на Кубе вновь может быть объявлен так называемый «особый период», подобный тому, что действовал в 90-е годы, со всеми вытекающими из этого последствиями. Такого мнения, в частности, придерживается Pavel Vidal, бывший аналитик Центробанка Кубы, а ныне преподаватель Католического университета в Сантьяго-де-Кали (Колумбия).

Во всяком случае, ситуация в Венесуэле вызывает вполне понятную обеспокоенность у официальной Гаваны. Несмотря на то, что в последнее время на Кубе начался процесс либерализации экономики, расширяются связи со странами Евросоюза, есть подвижки в развитии экономического диалога с США. Но блокада Острова Свободы до сих пор не снята и утрата такого партнера, как Венесуэла, может привести к серьезным проблемам.