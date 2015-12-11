Москва, 11 декабря, 2015, 21:23 — ИА Регнум. В Москве на 84-м году жизни скончался известный актер театра и кино, народный артист Российской Федерации Игорь Кашинцев. Об этом сегодня, 11 декабря, сообщает пресс-служба театра имени Владимира Маяковского, в котором Кашинцев служил на протяжении последних 20 лет.

Игорь Константинович Кашинцев

«С прискорбием сообщаем, что сегодня на 84-м году жизни скончался народный артист России Игорь Константинович Кашинцев. Более 20 лет он служил в Театре Маяковского, создавая яркие и основательные образы. Придя в труппу «маяковцев» в зрелом возрасте, Игорь Константинович обрёл здесь по-настоящему свою среду. Для всех нас это невосполнимая потеря. Приносим глубочайшие соболезнования родным и близким Игоря Константиновича. Светлая память. Информацию о дате и времени прощания мы сообщим позже», — сказано в сообщении на официальном сайте театра.

Кашинцев родился 17 июня 1932 года в Москве. Его актерская карьера началась в 1963 году, когда Кашинцев снялся в фильме «Герр Иван» производства ГДР.

В советском кинематографе Кашинцев запомнился как мастер эпизода и вторых ролей, создав множество ярких образов второго плана. В 1981 году ему было присвоено звание Заслуженного артиста СССР, в 2003 году — народного артиста России. Кашинцев снялся в более чем 120 фильмах.