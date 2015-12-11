Брюссель, 11 декабря, 2015, 20:39 — ИА Регнум. Италия отказалась продлять санкции в отношении Российской Федерации на уровне постоянных представителей в Европейском Союзе. Об этом сегодня, 11 декабря, сообщает AFP со ссылкой на источник в руководстве Евросоюза.

Замок reg.jpg

Сообщается, что итальянская делегация не захотела принимать решение о пролонгации экономических санкций Европейского Союза в отношении Российской Федерации на уровне постоянных представителей стран ЕС при союзе (Coreper).

Напомним, Италия отказалась одобрить автоматическое продление санкций в отношении России. Рим заявил, что требует «политического обсуждения» продления санкций и не будет соглашаться с их автоматическим продлением.

По сообщению источника представители Италии сказали, что они согласны по сути санкций, но пока не готовы принять решение на совете постпредов.

Стоит отметить, что ранее сегодня премьер-министр Люксембурга, который председательствует в Совете ЕС заявил, что не считает правильным принимать решение о продлении санкций ЕС в отношении России автоматически, без дискуссии, судя по его словам, об имплементации минских договоренностей.

Санкции ЕС могут быть продлены лишь при единогласном согласии всех стран Европейского Союза.