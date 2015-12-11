Москва, 11 декабря, 2015, 19:52 — ИА Регнум. Завтра, 12 декабря, в Москве планируется проведение съезда «Альянса зеленых и социал-демократов». По информации «Независимой газеты», съезд будет внеочередным, созываемым в связи с уходом с поста председателя «Альянса» бизнесмена и экс-сенатора Глеба Фетисова. Кроме того, центральный совет партии ранее отстранил от должности своего главу Олега Митволя из-за «утраты связи с партией». Планируется, что после кардинальной смены руководства будет оглашена новая стратегия партии в контексте выборов в Госдуму. В пресс-службе «Альянса» «Независимой газете» якобы сообщили, что на съезде будет объявлено о создании межпартийной коалиции, «цель которой — формирование единого списка кандидатов с партией, имеющей право на выдвижение кандидатов по партийному списку без сбора подписей».

greenparty.ru Флаг партии «Зелёные»

Без сбора подписей, отметим, в выборах могут участвовать 14 непарламентских партий. По данным «Независимой газеты», «Альянс зеленых» вел переговоры с партиями «Зеленые» и «Родина», входящими в этот список привилегированных. Консультации касались возможности выдвижения кандидатов от «Альянса» по списку «Зеленых», с «Родиной» же речь шла о разделении одномандатных округов.

Однако Председатель политической партии «Российская Экологическая Партия «Зеленые» Анатолий Панфилов в кратком интервью корреспонденту ИА REGNUM сообщил, что «может быть, «Альянс зеленых» и собирается с нами что-то создавать, но свадьба должна играться и со стороны жениха, и со стороны невесты. Мы не обсуждали с «Альянсом» эту тему, и они к нам с этим вопросом не обращались. Приглашения они рассылали всем, но нашего представителя на съезде не будет. Объединение — это очень серьезный вопрос, и просто так, объявлением, он не решается. И глубоких симпатий к «Альянсу» у нас нет, потому что изначально, когда создавалась их партия, они перехватывали наши идеи, все это был плагиат с их стороны. Глеб Фетисов решил создать коммерческо-политический проект — партию, но потенциально в ней всего один эколог — Олег Митволь, бывший чиновник Росприроднадзора». А если взять нашу партию, то у нас из 25 членов Центрального совета партии, не менее 20 человек — академики, доктора наук, и за каждым стоит сильный, глобальный коллектив.»

По словам Анатолия Панфилова, Российская экологическая партия «Зеленые» — одна из старейших и крупнейших партий страны, и обменивать свой опыт и свое реноме на мифическую финансовую поддержку «Альянса зеленых» она не намерена.

«Сейчас народ не обманешь баннерами — мы должны реально решать проблемы природопользования, слезать с так называемой «нефтяной иглы»… Сейчас партиям будет предоставлено много эфирного времени для обсуждения этих проблем и на федеральном, и на региональном уровне. И зависеть от какого-нибудь одного человека, который якобы даст деньги — это просто смешно… Но, конечно, в каждой партии есть нормальные люди, и члены «Альянса зеленых» в регионах могут работать с нашими региональными отделениями. Но только в индивидуальном порядке.»

В свою очередь Председатель Всероссийской политической партии «Родина» Алексей Журавлев заявил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM, что «Партия «Родина» — самодостаточная партия, и имеет все необходимые возможности для того, чтоб действовать исключительно в самостоятельном ключе. «Мы считаем, что наши позиции с «Альянсом зеленых» достаточно далеки друг от друга, и мы не видим никаких общих тенденций. Поэтому мы не будем принимать никакого участия в объединительном процессе. Партия «Родина» пойдет на выборы в Госдуму и в региональные парламенты самостоятельно.» — подчеркнул Алексей Журавлев.