Кабул, 11 декабря, 2015, 19:41 — ИА Регнум. В центре Кабула (Афганистан) прогремел мощный взрыв и была слышна стрельба. Об этом сегодня, 11 декабря, сообщает Reuters.

ResoluteSupportMedia Участники террористической группировки «Талибан»

Сообщается, что взрыв прогремел в районе, где находятся иностранные посольства, непосредственно вблизи дипломатического представительства Испании. После взрыва была слышна стрельба также есть сведения об атаке с участием трех нападавших.

Террористическая группировка «Талибан» взяла на себя ответственность за взрывы и нападения. Данные о жертвах или пострадавших пока не поступали.

Обстановка в Афганистане существенно ухудшилась с начала 2015 года. Террористическое движение «Талибан» захватило сельские районы страны, а также ряд крупных городов, в том числе Кундуз на севере Афганистана.

В то же время в Афганистане появились следы деятельности террористической группировки «Исламское государство». Вскоре стало известно, что две группировки враждуют между собой.