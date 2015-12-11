Хохфильцен, Австрия, 11 декабря, 2015, 19:04 — ИА Регнум. В австрийском Хохфильцене стартовал второй этап Кубка мира по биатлону. В сегодняшнем спринте, 11 декабря, победил германец Симон Шемп. Он стартовал одним из первых, развил хорошую скорость и отстрелялся без промахов. Лидер Кубка мира Мартен Фуркад вполне мог опередить Шемпа, но француза подвел единственный промах. В итоге француз второй с отставанием от Шемпа в 10 секунд. Норвежец Тарьей Бё пришел третьим.

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Российский биатлонист Антон Шипулин пришел четвертым с отставанием от Бё в 2 секунды. Российского биатлониста подвел один промах на первом огневом рубеже.

Еще один российский биатлонист Евгений Гараничев не допустил ни одного промаха, но ходом так и не сумел догнать лидера гонки (6-е место).

Дмитрий Малышко также показал очень хорошую готовность, но, даже отстреляв на ноль, он не смог по времени приблизиться к Антону Шипулину (5-е место).

Три других российских биатлониста — Алексей Слепов, Максим Цветков и Тимофей Лапшин не смогли пробиться в первую десятку.