Санкт-Петербург, 11 декабря, 2015, 18:18 — ИА Регнум. В правительстве Петербурга прорабатывают вопрос о помощи Восточной академии, которую создают в городе для подготовки специалистов по исламу. Как сообщили сегодня, 11 декабря, корреспонденту ИА REGNUM в аппарате вице-губернатора Петербурга Александра Говорунова, этот вопрос обсуждался на встрече чиновника с главным муфтием Петербурга, настоятелем Соборной мечети Равилем Панчеевым.

Дуст Мухаммад. Портрет Шаха Абул Маали. ок. 1556

Однако ни к каким конкретным решениям Смольный пока не пришел. «Город думает, изучает возможности оказать содействие академии», — пояснили в аппарате вице-губернатора. Ранее муфтий заявлял, что академии, ученый совет которой уже сформирован, требуется здание, чтобы начать набор учащихся уже летом 2016 года, а правительство города предложило инициаторам проекта два участка под застройку на выбор.

Как пояснили корреспонденту ИА REGNUM в Смольном, один из земельных участков расположен в Парголово, другой — в Невском районе на Народной улице. По данным источников агентства, от первого участка представители Восточной академии уже отказались. Если же речь идет о поиске готового здания, то город готов содействовать в этом вопросе. В Смольном добавили, что здание может быть передано академии в аренду.

На встрече Говорунова и Панчеева также обсуждались вопросы, связанные с профилактикой конфликтов на религиозной почве, предупреждением проникновения в мусульманскую среду Северной столицы радикальных воззрений.

Уже в январе на базе Духовного управления мусульман регулярно будут собираться круглые столы для трудящихся мигрантов и членов их семей, чтобы формировать у них уважительное отношение к российским и петербургским духовным и культурным традициям. Собираться планируют на территории Соборной и квартальной мемориальных мечетей.

Кроме того, Александр Говорунов и Равиль Панчеев обсудили подготовку к Первому форуму мусульманской молодежи, который откроется 24 декабря 2015 года. Форум посвящен противодействию распространения экстремистских взглядов в молодежной среде. Добавим, в марте 2016 года собирается межконфессиональная конференция «Христианство и Ислам: верность традициям, верность России», организуемая Духовным управлением мусульман вместе с Санкт-Петербургской епархией РПЦ.