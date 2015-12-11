Ульяновск, 11 декабря, 2015, 18:12 — ИА Регнум. Министр строительства и ЖКХ РФ Михаил Мень дал высокую оценку реализации программы «Жилье для российской семьи» в Ульяновской области. Как сообщили ИА REGNUM в областном правительстве, в рамках визита в регион руководитель федерального ведомства вручил ключи от новых квартир сотрудникам научно-исследовательского института атомных реакторов.

dimitrovgrad.beeline-connect.ru Дмитровград

В первых сданных домах микрорайона «Академгородок» в Димитровграде жилье на льготных условиях приобрели 122 специалиста АО «ГНЦ НИИАР». Частично микрорайон строится по программе «Жилье для российской семьи».

«Тот объем жилья — более 900 тысяч квадратных метров, которые введет Ульяновская область, — это очень серьезный показатель, область в лидерах. Мы поддерживаем такие регионы и помогаем сильным и активным. Сегодня мы только начали говорить о мерах поддержки, которые формируются нашим министерством по поручению президента РФ, и уже ульяновцы готовы их реализовывать» — подчеркнул Мень.

«Именно такого класса микрорайонам комплексного развития территорий, которые создаются в рамках программы «Жилье для российской семьи», то есть по цене, не превышающей 35 тыс. рублей за квадратный метр, мы будем помогать внешними сетями, транспортной внутриквартальной, социальной инфраструктурой. Это то, чего ждут в сегодняшних сложных экономических условиях застройщики», — заявил министр.

По словам Морозова, на сегодня в регионе уделяется особое внимание созданию комфортной среды для граждан: «Мы успешно справляемся с этой задачей, и в этом нам помогают подобные проекты комплексной застройки. За последние годы только в областном центре у нас появилось пять таких микрорайонов, полным ходом идёт строительство ещё одного».

«Что же касается Димитровграда, то только за первые месяцы этого года здесь введено в строй свыше 20 тысяч квадратных метров жилья. Помимо этого продолжается строительство ФОКа, детского сада на 240 мест. Мы твёрдо решили превратить Димитровград в настоящий наукоград, который соберёт у себя выдающихся инноваторов как из Ульяновской области, так и со всей страны, в котором будет не только интересно работать, но и приятно, комфортно жить», — заявил губернатор.

Проект жилого микрорайона «Академгородок» представляет собой комплекс трехэтажных зданий с поквартирным индивидуальным отоплением. В нем планируется построить более двух тысяч квартир до 2020 года. Концепцией проекта предусмотрены комплексная застройка территории, создание объектов социального и коммерческого назначения, обустройство зеленых зон отдыха, безопасных детских и спортивных площадок, велосипедных и прогулочных дорожек. В новых домах будут проживать работники предприятий, входящих в ядерно-инновационный кластер. Более 100 квартир приобрели сотрудники НИИАР.

«Само появление этого квартала уже является знаковым событием. Всего год назад мы заключили соглашение с региональными властями о мерах поддержки наших сотрудников, и спустя столь короткое время наши сотрудники получили ключи. Мы благодарны федеральным и региональным органам власти и компании, которая смогла столь быстро и качественно сделать свое дело, и это очень важно для нас всех», — заявил директор АО «ГНЦ НИИАР» Александр Тузов.

Кроме того, в Димитровграде приводятся в надлежащее состояние уличное освещение и дороги, реконструируются прогулочные парки, создаются новые зоны семейного отдыха и досуга. Также планируется ремонт существующего жилого фонда и строительство новых многоквартирных домов, библиотечного комплекса, физкультурно-спортивных объектов, культурно-досугового и образовательного центров.

Напомним, компания «Запад» принимает участие в реализации на территории области государственных и муниципальных жилищных программ. В ходе этой работы в регионе уже построено 80 тысяч квадратных метров жилья (1800 квартир).

На данный момент рассматриваются возможность строительства жилья в «Академгородке» для работников центра медицинской радиологии. Проект предусматривает льготную цену на жилье и оплату первоначального взноса на покупку квартиры, второй вариант — формирование фонда ведомственного арендного жилья по программе АИЖК. Планируется, что первые 150 квартир для работников центра медицинской радиологии будут сданы в начале 2017 года.

«Мы и дальше через Фонд РЖС готовы предоставлять Ульяновской области столько участков, сколько необходимо, потому что всегда видим здесь большие результаты. Если бы каждый год в разных субъектах строилось как можно больше такого жилья, то это бы означало, что все больше и больше россиян получают комфортное, качественное и доступное жилье. И при помощи тех ипотечных программ с государственной поддержкой, которые сейчас приняты Правительством и реализуются Министерством строительства, большое количество жителей Ульяновской области и других регионов имеют возможность воспользоваться ими и улучшить свои жилищные условия», — высказал свою позицию генеральный директор агентства по ипотечному жилищному кредитованию Александр Плутник.