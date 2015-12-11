Киев, 11 декабря, 2015, 18:10 — ИА Регнум. Три года назад на Украине обсуждался вопрос о перспективах членства постсоветской республики в Таможенном союзе России, Белоруссии и Украины. Сегодня заявления о «братских народах» и «взаимовыгодном сотрудничестве» звучат, мягко говоря, иронично. Что произошло на Украине и в российско-украинских отношениях за столь небольшой период времени? Об этом 11 декабря в интервью корреспонденту ИА REGNUM рассказал украинский политолог, эксперт журнала МИД РФ «Международная жизнь» Владислав Гулевич.

Политолог, эксперт журнала МИД РФ «Международная жизнь» Владислав Гулевич

ИА REGNUM: Что случилось с Украиной в 2014 году?

Произошёл кровавый госпереворот, при вмешательстве западных держав, и с их политической санкции.

ИА REGNUM: В России закрывали глаза на происходящее, не понимали или не хотели понимать и замечать?

На протяжении всей украинской независимости Россия на многое закрывала глаза, прощала Киеву многие националистические выходки. А иногда, чего греха таить, во главу угла ставились деловые интересы определенных людей, а не интересы России на Украине.

ИА REGNUM: Можно ли на основании сказанного вами сделать вывод о том, что доля вины России в украинской катастрофе есть? Если да, то в чём она выражается?

Она выражается в пассивном поведении России в отношении Украины, в отсутствии эффективного подхода в деле отстаивания интересов пророссийской части украинского общества. Когда украинские националисты тренировались в лагерях, приобретали навыки обращения с оружием, многие пророссийские организации ограничивались чтением стихов Пушкина, выставками и песнями под балалайку. Стихи и песни тоже нужны, но на одних песнях и стихах далеко не уедешь. Нужна была эффективная полномасштабная стратегия украино-российских отношений.

Нельзя не упомянуть российский дипломатический корпус, далеко не каждый представитель которого шел навстречу инициативам пророссийских организаций. Сказывалась бюрократическая составляющая, когда легче было попасть на прием к Господу Богу, чем встретиться с российским дипломатом.

ИА REGNUM: Нынешняя Украина интересна Западу?

Интересна, как плацдарм для давления на Россию. Наиболее откровенные западные стратеги пишут об этом, не стесняясь — тот же Збигнев Бжезинский. С позиций классической геополитики Украина — это так называемая буферная зона между атлантической цивилизацией в лице США и Европы, и цивилизацией евразийской.

Война на Украине — это ход конём, который Запад сделал в ответ на проект евразийской интеграции, запущенный Россией, поддержанный Казахстаном и другими государствами. Вашингтон и Брюссель подожгли буферную зону, сделав невозможным продвижение евразийского интеграционного проекта на Запад. Не Россия подожгла Украину, а Запад.

Теперь Западу выгодно заморозить конфликт, сделать его кровоточащей и незаживающей раной, которая бы поглощала экономические, политические, идеологические, дипломатические ресурсы России, затруднили бы для неё процесс завершения евразийского проекта.

Трезвомыслящие эксперты относили Украину к государствам, которые существуют милостью соседей, если употреблять выражение Бисмарка. Западный сосед сменил милость на немилость, и Украина тут же погрузилась в пучину гражданской войны, и начала рассыпаться. Вот этим она и интересна Западу.

ИА REGNUM: Как эксперт, вы видите внимание общественного мнения ЕС к проблемам Украины?

Украинская тематика присутствует в европейских СМИ, но в меньшей пропорции, чем год-полтора назад. Сирия и миграционный кризис оттеснили тему Украины на второй план. При этом очень немногие европейские СМИ пишут о жертвах среди мирных жителей Донбасса в результате кровавых акций украинской армии (обстрелы, бомбежки). Весь гуманизм европейской прессы куда-то испарился. Она может неделями следить за судьбой умирающего пингвина где-нибудь в Арктике, но обходит молчанием десятки детских смертей на Донбассе.

ИА REGNUM: Расследования массового убийства в Одессе 2 мая 2014 года, убийства Олеся Бузины и других диссидентов совсем не интересуют западного обывателя?

Западного обывателя не интересуют. У него свой мирок, и его интересуют события, касающиеся лично его. Украинцев они интересуют, но не всех. Поклонники «евромайдана» оказались в щекотливой психологической ситуации. Где-то в глубине души они смутно понимают, что преступление в Одессе 2 мая 2014 года совершено отнюдь не мифическими российскими провокаторами. Но ещё внутренне сопротивляются, боятся в это поверить до конца, ищут фантастические оправдания в утверждениях, что во всем виновата Россия.

ИА REGNUM: Как возник феномен «Русской весны» на Украине?

Это действительно феномен. У Карла Ясперса есть понятие осевого исторического времени, когда история делает резкий поворот, и происходят события, ранее не предугаданные. Возможно, «Русская весна» и стала практическим проявлением такого времени.

Украинский национализм слишком долго подавлял личное достоинство многих граждан Украины. Национализм этот был разного окраса — от фашиствующих поклонников Бандеры и Шухевича до рафинированного официального национализма, когда официальный Киев балансировал на грани грубой и светской формы национализма.

Я помню, как начиналась украинская независимость. Она начиналась с ненависти. На Россию по радио, ТВ и с газет выливались ушаты грязи. Этот ненавистнический импульс украинская государственная идея сохраняла на протяжении всех последних 24 лет. Он то угасал, то его снова разжигали. Накопилась критическая масса людей, которых до предела утомила роль объекта для ненависти. На эту роль их назначил Киев. И, когда пришло время, они ответили Киеву взаимностью.

ИА REGNUM: Заявления ряда российских экспертов об «антироссийской истерии» на Украине обоснованы?

Антироссийская истерия сегодня является неотъемлемой частью политического ландшафта на Украине. Ведь украинская независимость начиналась с ненависти, ею она и продолжается. О какой стабильности можно говорить в таком государстве?

Украинские СМИ выдают за агента ФСБ всякого задержанного на Украине россиянина, будь то мелкий воришка или матёрый уголовник. Иногда видео-подделки украинского ТВ с кадрами задержания очередного «крота» настолько дёшевы, что удивляешься, как зритель может это воспринимать.

В сфере образования, к слову, русофобия тоже присутствует. И присутствовала ранее. Например, у человека, который вздумал бы писать кандидатскую диссертацию на политическую тематику, могли возникнуть проблемы с её защитой, если бы в его работе были чересчур явные пророссийские нотки. И так было задолго до «евромайдана».

Украинские политики договорились до того, что обвинили Москву в парижских терактах 13 ноября 2015 года.

ИА REGNUM: А в России наблюдается «антиукраинская истерия»?

Нет. Есть неприятие украинского национализма. За прошедшие несколько десятков лет отношение к украинцам в России не изменилось. Каким оно было в 1980-х, таким оно осталось и сегодня. На Украине наоборот: народ методично накачивали ненавистью, как резиновую куклу.

Приведу цитату известного украинского националиста прошлого века Мыкыты Сриблянского: «Возрождение Украины — синоним ненависти к своей жене московке, к своим детям кацапчатам, к своим братьям и сёстрам — кацапам, к своим отцу и матери — кацапам. Любить Украину — значит, пожертвовать кацапской роднёй… С ненавистью можно прожить с большим восторгом, чем с чем-нибудь другим…». Сейчас эта фигура пользуется почётом. В России чествование подобных социопатов невозможно представить.

ИА REGNUM: Вам лично в России кто-нибудь высказывал какие-либо претензии как к приехавшему с Украины? Как в целом в России относятся к украинцам?

Я никаких претензий не слышал. Оказывается помощь в оформлении документов, предоставляется различная помощь. Другое дело, что российское законодательство довольно бюрократично, что может создать дополнительные трудности, но это совсем другой вопрос.

ИА REGNUM: А к белорусам отношение лучше или хуже?

К белорусам в России отношение такое же, как и к украинцам. Разве что в форме мягкого упрёка в адрес украинцев из уст россиян может прозвучать вопрос: «Как же вы смогли допустить у себя два майдана за десять лет?».

ИА REGNUM: Чем можно объяснить решение новых властей Украины прекратить авиасообщение с Россией?

Киев мечется в поисках эффективной антироссийской стратегии, но каждый его шаг оборачивается против него самого. Решение прекратить авиасообщение с Россией — из той же песни.

ИА REGNUM: Что может предложить Украина странам ЕС?

Ничего, кроме дешёвых рабочих рук, и, возможно, какого-нибудь мелкого производства.

ИА REGNUM: Насколько ликвидна русофобия как экспортный продукт?

Русофобия — это хорошо оплачиваемая работа. Так же, как исламский терроризм, например. Мы знаем, что лидеры исламистов — богачи, а их подчинённые — бедняки. С русофобами такая же картина. Лидеры русофобов на Украине (Порошенко, Кличко, Турчинов, Яценюк, Парубий) — миллионеры, а их подчинённые (граждане Украины) — бедняки. Быть русофобом — значит получать от Запада хорошие барыши.

ИА REGNUM: Судя по товарообороту Украины с ЕС в 2015 году, можно ли сказать о провале проекта «евроинтеграции» или правы те, кто утверждает, что успеху помешало воссоединение Крыма с Россией и «сепаратизм» считавшихся дотационными бывших Донецкой и Луганской областей?

Украине, как плохому танцору, всегда что-то мешает. Если украинская независимость продлится ещё 50 лет — даю вам гарантию, что и через 50 лет мы услышим, что в бедах украинской государственности виноват кто угодно, но только не сама Украина.

Проект евроинтеграции провален, и на Западе знали, что так будет. Никто принимать Киев в «семью европейских народов» не собирался. Задача стояла не допустить сближения Киева с Москвой любой ценой — хоть ценой лживых обещаний, хоть войной. Запад пошёл на всё: и на лживые обещания, и на развязывание войны.

ИА REGNUM: Можно ли считать Байдена сторонником федерализации Украины, судя по его недавней речи в украинском Верховном совете?

Полагаю, что Байден заговорил о федерализации, потому что США выгодно заморозить конфликт на Украине. Как сделать болезнь хронической? Не долечить её. Украина — больное государство, и лечить его не в интересах американцев. Если Украина превратится в процветающий экономический рай, тогда, рано или поздно, через год или через двадцать лет, неизбежно появятся общие экономические проекты с российским соседом. Это будет означать экономическое сближение двух стран, за которым неизбежно последует сближение политическое. Поэтому для США лучший вариант — это бедная Украина, но бедная ровно настолько, чтобы она не скончалась совсем.

ИА REGNUM: Почему против федерализации Украины сразу и очень резко выступил Александр Лукашенко? Разве Белоруссия не считалась самым близким союзником России?

У Минска своя игра, и вряд ли официальный Минск можно назвать полноценным союзником России. Поведение белорусской элиты в самом начале «Русской весны» тому доказательство. Как и преследование в уголовном порядке тех граждан, кто пошёл воевать в ополчение Донбасса против украинского национализма. В 1945 году за борьбу с бандеровщиной наши деды получали ордена. В 2015 году за то же самое их внукам грозит тюрьма.

ИА REGNUM: Какой вывод можно сделать из сравнения реакции двух блоков — НАТО и ОДКБ — в ситуации турецко-российского конфликта?

НАТО оказался единодушней, чем ОДКБ. Члены ОДКБ отделались словесной эквилибристикой и дипломатическим пустозвонством.

ИА REGNUM: Турция стала жертвой провокации США или Вашингтон здесь как всегда не причём?

Думается, что Турция сама способна на многие действия, не нуждаясь в Вашингтоне. Главное, чтобы эти действия не шли в разрез с интересами США.

ИА REGNUM: Много ли украинских девочек, мечтавших о кружевных трусиках на киевском «майдане», ищет работу в «Таёжном союзе» и почему не в ЕС?

СМИ сообщали о попытках некоторых знаковых лиц «евромайдана» найти работу в России. В связи с наплывом мигрантов с Ближнего Востока для украинских отходников осталось не так много пустых ниш на рынке труда в ЕС.

ИА REGNUM: Что имел ввиду Виктор Янукович, заявивший недавно о возможности возвращения в большую политику? Он просто напомнил о своём существовании или у него действительно есть какое-то конструктивное предложение и шансы его реализовать на Украине?

Сложно сказать, что он имел в виду, но не думаю, что у него много шансов. Он очень сильно разочаровал своих избирателей на Донбассе.

ИА REGNUM: Каковы перспективы экспорта продукции АН с именем Бандеры в Россию или в ЕС (в Польшу, например)?

Думаю, что нулевые. Такие же, как у Германии на экспорт самолёта с именем «Гитлер».

ИА REGNUM: Есть ли перспектива российско-белорусско-украинского объединения?

Политика творится вечно. То, что невозможно сегодня, может случиться через полстолетия или двести лет. Исключать такого объединения нельзя. Один американский военнослужащий в личной беседе мне сказал, что объединение Москвы, Минска и Киева в одно государство — это страшный сон США. Мы живём в условиях Удельной Руси XIII века. И местные князьки идут на все ухищрения, чтобы законсервировать такое положение дел, так как имеют в этом личную выгоду. Ноги у идей всяких независимостей растут как раз отсюда.

Мы все учили на школьных уроках истории, сколько горя Руси доставили княжеские междоусобицы, на потеху западным захватчикам. Сегодня мы живём точно в такой же обстановке. Мы превратимся «в страшный сон США» тогда, когда наши руководители перестанут ставить свои интересы и своё тщеславие выше всего другого.