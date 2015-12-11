Москва, 11 декабря, 2015, 17:21 — ИА Регнум. Глава Центробанка Эльвира Набиуллина не считает, что банковский сектор находится в кризисе, передает корреспондент ИА REGNUM 11 декабря. «Кризис — очень широкое понятие. Однако я не считаю, что банковский сектор России находится в кризисе», — заявила Набиуллина в ходе пресс-конференции.

Цитатат из х/ф «Титаник». Реж. Джеймс Кэмерон. 1997. США На верхней палубе играет оркестр

Читайте также: Банковская система ушла из зоны очень большого риска — Греф

«Да, имеются сложности, но сектор адаптируется к новым условиям», — прокомментировала Набиуллина заявление главы Сбербанка Германа Грефа.

Читайте также: Еще 10% банков потеряют лицензии в 2016 году — Греф