Чебоксары, 11 декабря, 2015, 17:02 — ИА Регнум. В Чувашии лидера фракции коммунистов в Госсовете республики Дмитрия Евсеева полиция привлекла к административной ответственности за нарушение порядка проведения митинга дальнобойщиков. В беседе с корреспондентом ИА REGNUM депутат сообщил, что дело «шито белыми нитками», нарушений не было, а протокол возник из-за противоречий норм регионального закона о митингах положениям федерального закона. Суд состоится 24 декабря.

ИА REGNUM После митинга дальнобойщиков полиция взяла объяснительную

Митинг прошёл 24 ноября в сквере Чапаева в Чебоксарах. В ходе проведения акции поступил звонок из мэрии в полицию о том, что мероприятие — несанкционированное, у организатора сотрудники правоохранительных органов взяли объяснительную. В администрации города сослались на норму республиканского закона о проведении митингов, согласно которому организаторы обязаны информировать как минимум за три дня до мероприятия. В то время как информация была подана за сутки до митинга.

Дмитрий Евсеев подтвердил, что подал информацию за сутки до акции, хотя по федеральному закону мог вообще не информировать чиновников: сквер Чапаева относится к перечню специально отведённых мест в городе, где при проведении публичных акций (до 100 участников) уведомление не требуется.

«Но в республиканском законе прописали норму о том, что требуется подача некой информации, порядок которой полностью совпадает с порядком подачи уведомления. Эта норма противоречит федеральному закону, согласно которому ни уведомлений, ни каких-либо информирований при проведении митингов в специально отведённых для этого местах не требуется. Мы стоим на позиции, что федеральный закон имеет более высшую юридическую силу, и будем исходить из него», — подчеркнул коммунист.

По словам Дмитрия Евсеева, на него составлен административный протокол за нарушение сроков подачи уведомления (ст. 20.2 ч.1 КоАП): «Хотя по федеральному закону уведомление для спецмест не требуется, а об информировании вообще нет никакого упоминания. Дело шито белыми нитками, поэтому как будет судья выкручиваться из этой ситуации, даже не представляю».

Суд состоится 24 декабря. По словам депутата, в повестке говорится о том, что его вызывают в суд, «чтобы обсудить» дело. «Будем с судьёй сидеть и обсуждать», — сказал Дмитрий Евсеев.

Отметим, что штраф за нарушение данной статьи составляет 10−20 тыс. рублей.